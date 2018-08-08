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Крым теряет Белогорское водохранилище
08:30 08.08.2018 |
Прошедшие обильные осадки не спасли от высыхания одну из крупнейших рек Крыма - Биюк-Карасу, сообщает издание «Крым.Реалии».
Русло реки Биюк-Карасу у села Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло. Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания.
Река Биюк-Карасу берет начало с источника Карасу-Баши, самого мощного в Крыму. Потому здесь и создали в 1970 году Белогорское водохранилище - с водой проблем не было.
Дно водохранилища теперь зарастает травой. Уже вторую неделю в Крыму идут ливни - и лишь это спасает его от полного высыхания. Но дожди не в силах пополнить водоем с таким масштабным зеркалом, влоги испаряется больше, чем приходит с осадками. А впереди жаркий август, потому Белогорское водохранилище может полностью высохнуть.
«Это впервые на моей памяти, чтобы так сильно пересохли верховья обычно полноводной реки Биюк-Карасу. Очевидно это результат очень жаркой и засушливой весны и июня. К тому же в истории Крыма еще никогда так интенсивно не добывали подземные воды, поэтому возможно дебет истока Карасу-Баши, питающего Биюк-Карасу, упал до рекордно низкого уровня и из-за этого», - прокомментировал ситуацию один из крымских общественников.
Полезного объема воды в водохранилище не осталось. Почти уничтожена биосистема водоема, формировавшаяся десятилетиями.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
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