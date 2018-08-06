Рейтинг «Единой России» упал до десятилетнего минимума

Рейтинг партии "Единая Россия" упал до десятилетнего минимума на фоне недовольства россиян пенсионной реформой, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение". В последний раз столь низким уровень поддержки был в конце 2007 года.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, голосовать за партию власти были бы готовы лишь 33% россиян, говорится в последних данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Еще в июне рейтинг "Единой России" держался на уровне 45%, однако затем начал резко снижаться. Это произошло после того, как лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС.

В итоге за полтора месяца поддержка "Единой России" упала более чем на 10 процентных пунктов, следует из данных ФОМ. Из опрошенных 43% отрицательно оценивают работу партии - этот показатель за полтора месяца вырос на 15 процентных пунктов. 36% россиян признались, что за последний месяц стали меньше доверять партии власти.

Низкие рейтинги "Единой России" могут негативно сказаться на ее результатах на осенних выборах. В единый день голосования 9 сентября в России пройдут выборы 26 глав регионов, 17 заксобраний и довыборы 7 депутатов Госдумы.

Депутаты от "Единой России" почти в полном составе проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста. Поддержка реформы - вопрос партийной дисциплины: лидером "Единой России" является премьер-министр Дмитрий Медведев, а формально автором реформы выступило как раз правительство.

Однако на фоне недовольства россиян планами властей повысить возраст выхода на пенсию некоторые единороссы решаются на демарш. Так, несколько депутатов не пришли не заседание, а один - бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская - заявила, что выступает против реформы, и проголосовала против. Партия обещала обсудить вопрос о ее судьбе позже. Еще один депутат - Сергей Железняк - лишился партийных постов из-за того, что не пришел на голосование в Думе.

На фоне ухудшения позиций "Единой России" рейтинги других парламентских партий держатся на прежнем уровне или даже выросли. Например, за КПРФ сейчас готовы голосовать 13% россиян - это самый высокий уровень поддержки за последнее время. Таких значений рейтинг коммунистов достиг именно после объявления о пенсионной реформе, против которой выступает партия. Например, еще 10 июня отдать голос за КПРФ хотели только 9%. А уже 17 июня, после объявления о реформе, поддержка партии выросла до 13%.

Непопулярная реформа негативно сказалась и на уровне поддержки президента России Владимира Путина, который больше месяца не комментировал повышение пенсионного возраста. Как следует из данных ФОМ, в начале июня голосовать за Путина, который был переизбран на четвертый срок в марте, были готовы 60% россиян. К 29 июля их число сократилось до 47%.

Это самый низкий уровень поддержки президента с 2013 года, когда его рейтинг опускался до 45%. После сочинской Олимпиады и аннексии Крыма его показатели превышали 60% - ниже этого уровня они упали именно после объявления о пенсионной реформе. Несмотря на то, что 20 июля Владимир Путин заявил, что повышение пенсионного возраста ему не нравится, за последнюю неделю его рейтинг опустился еще на два процентных пункта.

Лидер единороссов Дмитрий Медведев тоже теряет доверие россиян. Число тех, кто положительно оценивал его работу на посту премьера, с середины июня упало с 34% до 26% . А вот недовольных деятельностью Медведева стало больше: их число за тот же период выросло с 44% до 53%.

Правительство объявило о повышении пенсионного возраста в середине июня во время чемпионата мира по футболу в России. Протесты против реформы начались еще во время чемпионата и продолжились после него. 19 июля законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Фракция единороссов проголосовала за него практически единогласно, что и позволило принять документ - ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" голосовали против, но они имеют в Думе меньшинство.

Второе чтение запланировано на сентябрь. Последние акции протеста в Москве прошли в минувшие выходные и собрали в общей сложности около 18 тысяч человек.

Опрос ФОМа проводился 28-29 июля, в нем участвовали 3 тысячи человек.