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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Социологи зафиксировали наилучшее отношение россиян к США и ЕС со времен аннексии Крыма

 И.К.Айвазовский. Раздача продовольствия. 1892 г.

Россияне стали намного лучше относиться к США и Евросоюзу, выяснили социологи "Левада-центра". Дело в том, что пропагандистский эффект от политики противостояния, изоляционизма и "опоры на собственные силы" заканчивается.

Позитивное отношение россиян к США достигло самого высокого значения со времен аннексии Крыма, свидетельствуют результаты июльского опроса "Левада-центра", с которыми ознакомилась Русская служба Би-би-си. В целом хорошо относятся к США 42% опрошенных, плохо - 40%.

Как вы в целом относитесь сейчас к США?

 

В январе 2014 года 43% отвечали "хорошо" на вопрос "как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?", 44% относились плохо. В следующий раз социологи задали тот же вопрос в мае - после аннексии Крыма и введения первых санкций против России со стороны США и других западных стран. Тогда о хорошем отношении к США сообщили уже всего 18% россиян, о плохом - 71%.

С тех пор уровень позитивного отношения к США не поднимался выше 30%. Так было до января 2017 года - когда президентом США стал Дональд Трамп. Тогда уже 37% россиян стали хорошо относиться к Штатам.

При этом россияне не очень внимательно следили за последней встречей президентов России и США в Хельсинки. Хорошо осведомлены о встрече двух лидеров 30% опрошенных, "что-то слышали" о ней 53%, а 17% вообще ничего о ней не знают. Кроме того, в основном россияне считают, что эти переговоры не приведут к каким-то существенным изменениям в российско-американских отношениях (53% опрошенных сказали, что отношения останутся прежними).

По словам директора "Левада-центра" Льва Гудкова, результаты нового опроса говорят о том, что россияне устали от политики конфронтации с западными странами, продолжающейся уже несколько лет и оборачивающейся снижением доходов населения. Свою роль здесь также сыграло объявление о готовящейся пенсионной реформе, которая "воспринимается как покушение на благосостояние граждан, на отнятие того, что население считает своим накоплением и обеспечением старости", объясняет Гудков.

"Представление, что руководство страны стремится реализовать свои геополитические цели за счет населения, изымая у него необходимые средства, вызывает массовое чувство возмущения и недовольства. На этом фоне резко меняется представление об эффективности внешнеполитического курса президента и правительства, расходы на войну в Сирии и в Донбассе, на перевооружение армии кажутся уже не столь оправданными и справедливыми, а угрозы со стороны Запада начинают быстро переоцениваться", - говорит Гудков.

Стало лучше и отношение к Евросоюзу - позитивные установки по отношению к нему достигли максимума с марта 2014 года. В целом хорошо к объединению европейских стран сейчас относятся 42% опрошенных, плохо - 38%. С марта 2014 года позитивный настрой россиян колебался между 20 и 40 процентами, но выше не поднимался.

Как вы в целом относитесь сейчас к Евросоюзу?

 

Кроме того, большее число россиян по сравнению с прошлым годом считает, что в отношениях с западными странами России нужно сближение и дальнейшее расширение экономических, политических, культурных связей. В июле этот вариант ответа предпочли 68% респондентов, тогда как за сокращение связей, отношений и отдаление от стран Запада высказался 21%.

Год назад, в марте 2017 года за сближение высказывались меньшее число россиян - 58%, а за отдаление - большее (30%).

По мнению Гудкова, из приводимых данных опросов общественного мнения можно сделать вывод, что пропагандистский эффект от политики противостояния, изоляционизма и "опоры на собственные силы" заканчивается, хотя и не исчез совсем. "Мобилизация такого рода, хотя и выглядит очень масштабно, захватывает лишь поверхностные слои массового сознания. С прекращением пропагандистского давления на общество или с ростом усталости от него прежние ценностные установки россиян постепенно восстанавливаются", - заключает эксперт.

 

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