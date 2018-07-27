Генсека ОДКБ обвиняют в свержении конституцинного строя Армении

Специальная следственная служба Армении предъявила генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя. Как сообщается на сайте службы в пятницу, 27 июля, основанием послужило достаточное количество доказательств, полученных в ходе предварительного расследования.

Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя, совершенном 1 марта 2008 года совместно с другими лицами, поясняется в сообщении. В Ереванский городской суд подано ходатайство о выборе меры пресечения в виде задержания.

Другие фигуранты дела

Накануне Хачатуров явился на допрос в Специальную следственную службу вместе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, которого также обвинили в свержении конституционного строя. Ранее Кочарян проходил в качестве свидетеля в рамках дела о разгоне 1 марта 2008 года демонстрации после президентских выборов.

По делу о свержении государственного строя, в рамках которого изучаются события, произошедшие в республике в период с 23 февраля по 2 марта 2008 года, ранее был объявлен в розыск и заочно арестован бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян. Как полагает следствие, в процессе подготовки и проведения выборов 19 февраля 2008 года были совершены многочисленные нарушения в интересах действующего тогда президента Армении Роберта Кочаряна и премьер-министра, кандидата на пост президента Сержа Саргсяна, что привело к массовым акциям протеста.