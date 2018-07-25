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Беларусь увеличила срок безвизового пребывания с пяти до 30 дней
23:13 24.07.2018 |
Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен с пяти до 30 суток. Соответствующий указ во вторник, 24 июля, подписал президент страны Александр Лукашенко.
"Принятие указа призвано способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли, обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний", -заявила пресс-служба Лукашенко.
Въезд через минский аэропорт
Безвизовым въездом могут воспользоваться иностранцы, въезжающие в страну через минский аэропорт и имеющие при себе действительный паспорт или заменяющий его документ, денежную сумму в размере не менее двух базовых величин на каждый день пребывания (1 базовая величина равна 24,5 белорусским рублям, в пересчете 10,5 евро) и действительный в стране полис медицинского страхования.
"Порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих вылететь в российские аэропорты, поскольку данные рейсы являются внутренними и пограничный контроль на них не осуществляется", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте белорусского президента.
Актуализирован список стран
Кроме того, правило безвизового въезда не распространяется на иностранных граждан, приезжающих в страну для трудоустройства, ведения коммерческой деятельности и учебы, длительность которой превышает 30 суток. В документе также актуализирован список государств, граждане которых могут въезжать в Беларусь без виз. Из перечня исключены страны, с которыми Минск заключил двусторонние соглашения о безвизовом режиме.
В феврале 2017 года Беларусь ввела правило безвизового въезда для граждан 80 стран, включая 39 европейских, а также США, Японию и Бразилию. Иностранцы, которые пересекли пункт пропуска на Государственной границе в Национальном аэропорту Минска, могли находиться в стране не более пяти суток без визы. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии. Указ направлен на повышение привлекательности страны на международном туристическом рынке и увеличение притока иностранных туристов.
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