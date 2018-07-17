Путин полагает, что реакция России на вступления Украины в НАТО будет «крайне негативной»

Путин заявил, что Москва "крайне негативно" воспримет вступление Украины или Грузии в НАТО.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Путин считает, что расширение Североатлантического альянса угрожает национальной безопасности России. Он отметил, что приближение НАТО к российским границам будет рассматриваться как "угроза".

"Для нас это прямая угроза национальной безопасности. Перемещение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет расцениваться как угроза и реакция будет крайне негативной", - заявил Путин.

Напомним, 11 июля Саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.

Как известно, в соответствии с решением Бухарестского саммита НАТО Украина и Грузия однажды станут членами Альянса".