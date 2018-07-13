Доллар дорожает к мировым валютам 13 июля после данных по инфляции в США

Курс доллара растет в пятницу по отношению к основным мировым валютам, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать данные по инфляции в США и риски глобальной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 EET курс доллара к иене рос до 112,66 иены за доллар со 112,52 иены за доллар, курс евро к доллару опускался до 1,1656 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1671 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12% до 94,92 пункта.

В пятницу в центре внимания инвесторов остаются данные о том, что потребительские цены в США в июне выросли на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее, а в месячном выражении - на 0,1%. Годовой показатель инфляции совпал с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидался показатель на уровне 0,2%. Исходя из этих данных часть инвесторов предполагает, что ФРС все-таки сможет повысить базовую ставку в текущем году четыре раза.

Кроме того, курс доллара поддерживают сохраняющиеся торговые опасения. На текущей неделе власти США заявили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми и заявило, что считает США ответственными за развязывание "торговой войны" между странами.

"Доллар получил поддержку на текущей неделе из-за опасений вокруг торгового конфликта, который способствовал притоку средств в валюту как в более надежный актив", - рассказал агентству Рейтер президент FPG Securities в Токио Коджи Фукайя (Koji Fukaya). Он добавил, что доллару также помогает статистика из США, которая подтверждает хорошее состояние американской экономики.