Финансовые новости
- |
- 13.07.18
- |
- 10:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дорожает к мировым валютам 13 июля после данных по инфляции в США
08:59 13.07.2018 |
Курс доллара растет в пятницу по отношению к основным мировым валютам, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать данные по инфляции в США и риски глобальной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 EET курс доллара к иене рос до 112,66 иены за доллар со 112,52 иены за доллар, курс евро к доллару опускался до 1,1656 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1671 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12% до 94,92 пункта.
В пятницу в центре внимания инвесторов остаются данные о том, что потребительские цены в США в июне выросли на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее, а в месячном выражении - на 0,1%. Годовой показатель инфляции совпал с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидался показатель на уровне 0,2%. Исходя из этих данных часть инвесторов предполагает, что ФРС все-таки сможет повысить базовую ставку в текущем году четыре раза.
Кроме того, курс доллара поддерживают сохраняющиеся торговые опасения. На текущей неделе власти США заявили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми и заявило, что считает США ответственными за развязывание "торговой войны" между странами.
"Доллар получил поддержку на текущей неделе из-за опасений вокруг торгового конфликта, который способствовал притоку средств в валюту как в более надежный актив", - рассказал агентству Рейтер президент FPG Securities в Токио Коджи Фукайя (Koji Fukaya). Он добавил, что доллару также помогает статистика из США, которая подтверждает хорошее состояние американской экономики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах
|Новая ставка Нацбанка не ударила по курсу доллара, но может
|Порошенко обсудил с Трампом «Северный поток-2» и его предстоящую встречу с Путиным 16 июля
|Рада постановила передать все подследственные дела Антикоррупционному суду после начала его работы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Шантажисты с Афона. Кремль хочет использовать македонскую церковь в Украине
|Банковский регулятор ЕС обвинил Мальту в нарушении правил борьбы с отмыванием денег
|Доллар дорожает к мировым валютам 13 июля после данных по инфляции в США
|Трамп: «брексит» Терезы Мэй убьет торговый договор с США
|Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах
|Саммит НАТО в параллельной вселенной Трампа
Это интересно
|В Google Pay появилась возможность переводов денег между пользователями
|MINI и Great Wall будут вместе выпускать электрокары
|The Pirate Bay предупредил пользователей о майнинге на их компьютерах
|Facebook оштрафовали на более $600 тыс. за скандал с Cambridge Analytica - СМИ
|Apple защитила iPhone от спецслужб. Защиту взломали за день
|Криштиану Роналду переходит в Ювентус
|Выпуск батарей для электромобилей в Германии наладят китайцы