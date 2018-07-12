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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что надо знать о возможном транзите власти в Казахстане

 

В Казахстане, судя по всему, дан сигнал к началу так называемого транзита власти. По крайней мере именно так зарубежные и местные обозреватели восприняли окончательное утверждение Конституционным советом республики закона, согласно которому первый президент страны наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности , и переданную ВВС реплику спикера Сената Казахатана Касым-Жомарта Токаева, что, по его мнению, Нурсултан Назарбаев, чей президентский срок истекает в 2020 году, в следующих выборах участвовать не будет.

В Казахстане принимают ставки на преемника президента

Эти события конца июня дали дополнительный импульс экспертам предлагать свои варианты прогноза, как именно пройдет транзит власти, видимо, уже спланированный в Астане. С той или иной степенью безапелляционности называются фамилии будущих преемников - тут и старшая дочь президента Дарига Назарбаева, и муж младшей дочери Тимур Кулибаев, и уже упомянутый Токаев, и ряд других известных фамилий.

Не стремясь перечислить все появившиеся прогнозы, DW хотела бы отметить несколько важных моментов. Во-первых, возможность транзита власти путем свободных выборов не упоминает никто из обозревателей. Во-вторых, если говорить о дискуссии внутри Казахстана, то, как утверждает главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер, СМИ, где это обсуждается, можно перечислить по пальцам.

"Исключение составляет заявление формально второго человека в государстве, Токаева, которое он сделал в интервью ВВС. Оно очень активно обсуждается на предмет того, озвучил ли на самом деле чиновник точку зрения первого лица государства", - говорит Краснер.

Ошибся ли спикер казахстанского Сената?

Казахстанский политолог Айдос Сарым исходит из того, что спикер Сената не выступал от имени президента. "Сразу после этого заявления и министр информации, и бывший руководитель администрации президента, и другие лица начали опровергать слова Токаева. У меня было несколько контактов с серьезными политическими фигурами в Казахстане. Я задавал вопрос, как оценить это заявление - как спланированный "слив", или как ошибку Токаева. Значительная часть собеседников убеждены, что он "попал", - считает собеседник DW. По его словам, на Западе такие заявления многое значат, но в Казахстане люди во власти не хотят и не готовы вести публичное обсуждение вопроса о транзите, и тогда речь о "сливе" идти не может.

Главный вопрос при транзите - кто должен прийти, чтобы чад и домочадцев, их сбережения не тронули, дополняет политолога Александр Краснер. И указывает, что любой, кто придет "не из семьи", будет пересматривать итоги приватизации в пользу "своих". "В Астане видят это на примере и Туркмении, и Узбекистана. Далее, если президент уйдет со своего поста в Совбез, то оставит своего преемника без всех силовых структур. И новому лицу "не из семьи" надо будет сперва провести досрочные выборы в парламент, снова поменять законодательство и только после этого реально приступить к транзиту. Не знаю, кто на то согласится", - полагает Краснер.

Как на Западе смотрят на возможный транзит власти в Казахстане

Однако на Западе на ситуацию смотрят иначе, признает Айдос Сарым, который в конце июня в составе делегации форума "Жана Казахстан" (куда входят несколько видных деятелей казахстанской оппозиции), побывал в Вашингтоне, где гости провели полтора десятка встреч, включая Госдепартамент, Конгресс, Сенат, американский Совбез, крупные СМИ и "фабрики мысли", включая Джеймстаунский фонд.

"Тема транзита там - номер один. Она всплывала буквально на любой встрече, люди рассматривают разные варианты, сравнивают с Узбекистаном и в этом ракурсе задают квалифицированные вопросы. Часть экспертов в США, с которыми мы общались, восприняли сигналы из Астаны очень серьезно, хотя мы убеждали их, что о транзите речи еще не идет", - рассказал Сарым.

Однако немецкий эксперт по Центральной Азии Михаэль Лаубш (Michael Laubsch) указывает на то, что Брюссель, Берлин или Вена как столица ОБСЕ, увы, сейчас заняты совершенно иными проблемами, нежели транзит власти в Казахстане. Хотя есть ряд "фабрик мысли", которые это анализируют - в первую очередь, Джеймстаунский фонд и Европейский совет по международным отношениям (ECFR).

"Реструктуризация Совбеза Казахстана, предложенная в январе и утвержденная в июне, этими структурами была оценена как начало транзита власти, при котором те основные элементы системы и принципы политики, которые были заложены при Нурсултане Назарбаеве, не будут подвергнуты радикальной ревизии. А сам закон воспринят как намерение президента сохранить свое представительство в организациях, которые эту ревизию могут предотвратить", - утверждает немецкий эксперт.

По его словам, это основной вывод, если обобщать то, как анализируют нынешнее положение вещей на Западе. "Его подтверждают и мои контакты в течение последних месяцев с западными политиками, занимающимися регионом", - говорит Лаубш.

Что разъединяет Тимура Кулибаева, Даригу Назарбаеву и "Газпром"

Но вернемся в Казахстан. Если основные СМИ транзит не обсуждают, то, по словам Александра Краснера, совсем другая картина в соцсетях. Одним из возмутителей спокойствия выступил беглый бывший глава КНБ Альнур Мусаев, опубликовавший в Facebook несколько главок своих размышлений (потом они были перепечатаны в Казахстане газетой "DAT Общественная позиция").

"Мусаев - источник сомнительный, но имел доступ к секретным документам. Согласно Мусаеву, в Казахстане с самых первых лет независимости действует секретное управление, которое должно предупреждать любые попытки свержения Нурсултана Назарбаева. И серым кардиналом, управлявшим подбором людей для этой цели, был отец Тимура Кулибаева. Учитывая то, что этот зять президента - едва ли не самый влиятельный человек в банковской системе Казахстана, Кулибаевы имеют большой вес в системе транспорта, в нефтедобыче, и с этим кланом связаны очень влиятельные чиновники, то к версии, что эта семья сейчас имеет претензии на "трон", отнеслись внимательно", - рассказывает журналист.

Особенно это внимание обострилось после того, как в середине июня на российском канале НТВ в передаче "Секрет на миллион" появилась певица и фотомодель Сати Казанова, которая рассказала об отношениях с неким миллиардером из другой страны. "Речь шла о его любовных похождениях, о дорогих увеселениях, в том числе, как можно было понять, за государственный счет. А редакторы передачи высветили его имя - это Тимур Кулибаев", - продолжает собеседник DW..

Как только передача вышла, "Комсомольская правда", использовав этот эпизод, опубликовала про Кулибаева материал, который разошелся по российским СМИ. "Особая пикантность ситуации в том, что Кулибаев - акционер и член совета директоров "Газпрома", а НТВ - канал, который принадлежит "Газпром-медиа" и подконтролен "Газпрому". Это порождает вопрос: с какого же "верха" должен был прийти "заказ" на компрометацию Кулибаева, чтобы он был выполнен журналистами, для которых он входит в пул фактических хозяев?", - отмечает Краснер.

"Этот вопрос породил в самом Казахстане ответ, что таким образом на поверхность вышла война, которую ведут за будущий трон Кулибаевы и старшая дочь президента Дарига Назарбаева. Ведь в случае выхода в отставку президента его место автоматически занимает спикер Сената. А в шаге от него как раз в Сенате находится именно Дарига Назарбаева. Изюминка в том, что у Кулибаевых в руках ресурсы, а дочь президента - в техническом шаге от власти. Это занимает умы, обсуждается, правда, в основном в соцсетях", - описывает возникшую коллизию главный редактор "Новой газеты-Казахстан".
По материалам: Deutsche Welle
 

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