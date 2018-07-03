Финансовые новости
- |
- 03.07.18
- |
- 13:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Россия продлила ограничение транзита украинских товаров до 2019
15:22 02.07.2018 |
Россия продлила ограничение транзита украинских товаров через свою территорию до 2019 года.
Об этом говорится в соответствующем указе Президента России №380 от 29 июня, опубликованном на российском официальном портале правовой информации, передают Українськi Новини.
Ограничения по транзиту, ранее введенные указом Президента России от 1 января 2016 года, были продлены до 1 января 2019 года.
Как сообщали Українськi Новини, 1 января 2016 года Россия решила пропускать транзитные грузы из Украины в Казахстан исключительно через Беларусь и при наличии функционирующих на основе навигационной системы ГЛОНАСС электронных пломб и учетных талонов у водителей.
4 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли констатировало, что Россия полностью прекратила транзит украинских товаров через свою территорию.
3 июля 2016 года был обнародован указ Президента России от 1 июля №319, вносящий изменения в указ Президента РФ от 1 января 2016 №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации".
Данным указом вводятся дополнительные ограничения по транзиту через территорию РФ товаров происхождением из Украины.
В сентябре 2016 Украина начала процедуру обжалования ограничений Россией транзитных перевозок украинских товаров в третьи страны в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
9 февраля 2017 Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Уехать, чтобы остаться. Почему трудовая миграция - благо для Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла закон для возобновления кредитования
|В 1-м квартале 2018 доходы населения увеличились на 23,6% до 657,9 млрд гривен, расходы - составили 679,9 млрд гривен
|В Киеве стало больше незаконных новостроек
|«Выкосить орков». Как быстро редеют ряды боевиков на Донбасе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай снизил ввозные пошлины на автомобили
|Профсоюзы в США больше не смогут брать взносы принудительно
|Глава МВД и канцлер ФРГ достигли согласия по миграционному вопросу
|США заявили о непризнании аннексии Крыма Россией
|Иранский дипломат задержан по подозрению в подготовке взрыва в Париже
|Bloomberg: Рубль стал самой слабой валютой на постсоветском пространстве, гривня — самой сильной
Это интересно
|Facebook закрыла проект интернет-дронов на солнечной энергии
|Xiaomi выводит на рынок измельчитель отходов для кухни
|Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий
|725-сильный Aston Martin DBS Superleggera раскрыли до премьеры
|Аналитики: к 2022 году рынок видеоигр «примерно на 100% станет цифровым»
|Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40
|Бластер Хана Соло из «Звездных войн» ушел с молотка за 500 тыс. долларов в Нью-Йорке