Россия продлила ограничение транзита украинских товаров до 2019

Россия продлила ограничение транзита украинских товаров через свою территорию до 2019 года.

Об этом говорится в соответствующем указе Президента России №380 от 29 июня, опубликованном на российском официальном портале правовой информации, передают Українськi Новини.

Ограничения по транзиту, ранее введенные указом Президента России от 1 января 2016 года, были продлены до 1 января 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, 1 января 2016 года Россия решила пропускать транзитные грузы из Украины в Казахстан исключительно через Беларусь и при наличии функционирующих на основе навигационной системы ГЛОНАСС электронных пломб и учетных талонов у водителей.

4 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли констатировало, что Россия полностью прекратила транзит украинских товаров через свою территорию.

3 июля 2016 года был обнародован указ Президента России от 1 июля №319, вносящий изменения в указ Президента РФ от 1 января 2016 №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации".

Данным указом вводятся дополнительные ограничения по транзиту через территорию РФ товаров происхождением из Украины.

В сентябре 2016 Украина начала процедуру обжалования ограничений Россией транзитных перевозок украинских товаров в третьи страны в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

9 февраля 2017 Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан.