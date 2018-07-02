Финансовые новости
- |
- 02.07.18
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рекордное число россиян готово к уличным протестам. А рейтинг Путина продолжает падать
11:13 02.07.2018 |
Спустя две недели после объявления властей о повышении пенсионного возраста треть россиян готовы участвовать в любых протестных митингах в ближайшее время. Это является рекордом за последние восемь лет. Тем временем доля желающих проголосовать за Путина на выборах упала ниже 50%.
Как сообщает Би-Би-си, планами повысить пенсионный возраст недовольны 80% россиян, следует из последнего опроса фонда "Общественное мнение". Причем половина из них сказали, что повышение пенсионного возраста недопустимо в принципе. 39% из тех, кто отрицательно относится к реформе, аргументировали свой ответ тем, что "при повышении пенсионного возраста многие не доживут до пенсии, а пенсионные накопления пропадут".
Россия протестная
Многие готовы выразить свое недовольство пенсионной реформой на улице. 43% опрошенных сказали, что если в ближайшее время состоятся митинги протеста против пенсионной реформы они скорее примут в них участие. Больше всех готовы протестовать те, кому сейчас от 46-ти до 60 лет (57% опрошенных) и сельское население.
Протестные настроения в России в целом превысили даже уровень 2011 года, когда проходили массовые митинги против фальсификаций на выборах Госдумы. Если в ходе последнего исследования 31% опрошенных заявили, что лично примут участие в ближайшей акции протеста, которая состоится в их городе (без уточнения повода для него). В 2011 году о готовности выйти на митинг говорили только 20% респондентов, а после победы Путина на выборах в 2012 году их доля снизилась до 12%.
В воскресенье, 1 июля, в нескольких десятках российских городов пройдут акции против повышения пенсионного возраста. Протесты проводят Конфедерация труда России (КТР), акции анонсировал оппозиционер Алексей Навальный. В столице митинги собирали партия "Яблоко" и движение "Левый фронт".
Акции протеста объявлены в Красноярске, Мурманске, Твери, Новосибирске и еще более чем 10 населенных пунктах. В Москве, Петербурге и других крупных городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, власти отказались согласовать митинги.
Сколько росиян готовы участвовать в протестах в ближайшее время
Четверть считают, что пенсионный возраст власти решили повышать из-за нехватки денег в бюджете. Государство тратит на "строительство Крыма", на Сирию, Украину, а также на чемпионат мира по футболу, приводят примеры ответов социологи ФОМ. Треть уверена, что в конечном итоге законопроект о повышении пенсионного возраста смягчат.
Непопулярный президент
Попытки властей объяснить преимущества более позднего выхода на пенсию и подчеркнутая непричастность Путина к планам правительства пока не имеет эффекта. После объявления о реформе Путин уже потерял 14 процентных пунктов поддержки, следует из опроса ФОМ. 56% респондентов признались, что на их отношение к властям повлияли именно планы повысить пенсионный возраст.
Так, за последнюю неделю на вопрос о готовности проголосовать за Путина положительно ответили только 48% россиян. А всего за неделю до объявления о пенсионной реформе за президента были готовы голосовать 62%.
Такой низкий уровень поддержки Путина был в 2011 году, хотя остается непобитым антирекорд в 2013-го (тогда электоральная поддержка Путина составила 43%). Для сравнения: пик поддержки пришелся на 2015 год, то есть вскоре после аннексии Крыма. Тогда голосовать за Путина были готовы 74% граждан.
Уровень доверия к президенту России также упал до очень низких показателей. На вопрос, доверяют ли они Путину, положительно ответили 27% опрошенных, 34% выбрали вариант "скорее доверяю".
Сколько россиян готовы поддержать президента на выборах
Официально Кремль комментирует пенсионную реформу так, будто бы Путин никак к ней не причастен. Сам президент, отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста на "Прямой линии", говорил, что решение будет принимать правительство.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ни Путин, ни его администрация не участвуют в обсуждении реформы, поскольку пока у нее нет "окончательных очертаний", и советовал обращаться к правительству. После того, как на прошлой неделе стало известно о том, что планы повышения пенсионного возраста и повышение НДС обрушили рейтинг президента, Песков говорил, что президент "никогда не оглядывается на свой рейтинг".
"Чуда не произошло"
"Снижение рейтинга Путина - это очень тревожный симптом. В случае с современной Россией угроза приобретает прямо-таки системообразующий характер", - считает политолог Аббас Галлямов.
По его словам, в стране разрушены "практически все основные институты" и вся политическая конструкция базируется именно на популярности Путина. "Если эта основа исчезнет, конструкция сложится как карточный домик. Отношения между политическим игроками будут строиться в соответствии с формулой Достоевского "Раз Бога нет, то все дозволено", - сказал Галлямов. - Это будет война всех против всех, примерно так же, как это было в 90-е годы".
Как россияне оценивают деятельность президента
По его мнению, есть риск, что вся ненависть и агрессия, которая сейчас направлена против коллективного Запада будет переадресована внутрь страны и перераспределена между основными политическими игроками.
"Нельзя исключать того, что через какое-то время - после того, как люди привыкнут к реформе и она перестанет быть новостью - рейтинг восстановится. Люди не хотят разочаровываться в Путине именно потому что чувствуют, что альтернативой ему является хаос", - сказал Галлямов.
"Рейтинг - не самоцель, это инструмент. Рейтинг Путина - зонтик, под которым вся система живет", - отметил политолог Константин Калачев, говоря о важности уровня электоральной поддержки Путина для Кремля. Снижение, по его мнению, связано "не только с разговорами про пенсионную реформу", но и с несбывшимися ожиданиями после выборов. "Выборы прошли, чуда не произошло. Хотя и катастрофы никакой не произошло", - отметил политолог.
Калачев также считает, что снижение не такое критическое, какого можно было бы ожидать в связи с грядущей пенсионной реформой: "Вопрос еще в том, ситуативное ли это снижение, или это тенденция". Политолог назвал большой политической ошибкой попытку Путина отстраниться от реформы.
"Комментарии Пескова о том: что Путин не занимается этой темой, ломают образ президента, который знает все, созданный "прямыми линиями" и пресс-конференциями", - заявил Калачев. Он убежден, что у президента остается возможность спасти ситуацию и вмешаться в реформу: предложив ее смягчение.
Это вкупе с победой Россией над Испанией (матч пройдет 1 июля), и удачной встречей с американским президентом Дональдом Трампом 15 июля может вернуть рейтинг на прежний уровень, пошутил Калачев
Опрос ФОМ проведен 23-24 июня, в 104 населенных пунктах, в 53 регионах. В нем приняли участие 1500 респондентов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Хлебное» перемирие без мира. Зачем боевикам "ДНР" нужно обострение на фронте
|Голова «министра» в подарок. Почему Захарченко потерял страх
|«Нафтогаз» отрицает отказ суда в Швеции отменить приостановку исполнения решения по контракту с «Газпромом»
|Сергей Пархоменко о предстоящей встрече Трампа и Путина: Ребята, а чего вы не читаете документы?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Волатильность биткоина угрожает экономике Исландии
|WSJ: КНДР продолжает работать над ракетной программой
|Reuters: Дерипаска дал кредит компании Манафорта на 10 млн долларов
|Иран нашел способ обойти американские санкции
|Франция сняла обвинения с Керимова
|Рекордное число россиян готово к уличным протестам. А рейтинг Путина продолжает падать
Это интересно
|Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40
|Бластер Хана Соло из «Звездных войн» ушел с молотка за 500 тыс. долларов в Нью-Йорке
|Xiaomi представила универсальный водонепроницаемый чехол для смартфонов
|Книгу о Ferrari оценили в 4500 фунтов стерлингов
|На украинских дорогах станут обязательными велодорожки
|Создателя читов для Overwatch на год посадили в тюрьму в Южной Корее
|Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин