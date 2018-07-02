Россия не намерена признавать расширение полномочий ОЗХО

Россия не намерена признавать расширение полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в четверг, 28 июня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, решение экстренной сессии ОЗХО в Гааге является "серьезным ударом" по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).

Накануне участники экстренной сессии ОЗХО большинством голосов поддержали инициативу Великобритании о расширении полномочий этой организации. Они приняли резолюцию, которая позволяет ОЗХО называть виновных в применении химического оружия.

МИД России назвал "нелегитимным" предложенный Лондоном проект. "Великобритания и солидаризировавшиеся с ней страны пошли на откровенный подлог, циничную подмену истинных целей и задач КЗХО ", - говорится в заявлении МИД России.

Эксперты ОЗХО ведут расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в начале апреля, в результате которой погибли десятки человек. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на сообщения о предполагаемой химатаке нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием.