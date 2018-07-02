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В России будут штрафовать за использование VPN-сервисов
08:10 02.07.2018 |
Путин подписал закон о введении штрафов за использование анонимайзеров и VPN-сервисов.
Штрафами будут облагаться операторы поисковых систем в случае, если они не исполняют обязанности по блокировке ссылок на информационные ресурсы, включенные Роскомнадзором в перечень запрещенных сайтов, и обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора, передает «Радио Свобода».
Для физических лиц предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч, для юридических – от 500 до 700 тысяч рублей.
Также провайдеры должны в обязательном порядке предоставлять данные о владельцах средств обхода блокировок и сведения об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации.
Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", запрещающие использование технологий, позволяющих обойти блокировку запрещенных на территории РФ интернет-ресурсов, были приняты Госдумой в июле 2017 года.
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