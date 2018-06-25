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Приднестровье отказалось выполнять резолюцию ООН по выводу российских войск
09:21 25.06.2018 |
В Приднестровье утверждают, что на территории непризнанной республики находятся исключительно российские миротворцы, и выступают против принятой Генассамблеей ООН резолюции о полном выводе из Приднестровского региона Молдавии оперативной группы российских войск (ОГРВ).
"Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья", - подчеркивают в Тирасполе. Там отмечают, что "трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова".
В свою очередь, по словам министра иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Тудора Ульяновского, на сегодняшний день в восточных районах страны остаются около 1500-1700 российских военных, а на складах в селе Колбасна - около 21 тонны боеприпасов.
Генеральная ассамблея ООН в пятницу, 22 июня, приняла резолюцию "О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Молдавские власти "настаивают на безусловном и полном выводе ОГРВ", но не российских миротворцев, входящих в состав воинского компонента Объединенной контрольной комиссии.
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