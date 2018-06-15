Финансовые новости
- |
- 15.06.18
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Путин потратил на Чемпионат мира по футболу 11 миллиардов долларов — Bloomberg
12:30 15.06.2018 |
Президент России Путин потратил шесть лет и более 11 миллиардов долларов на подготовку 11 российских городов к проведению чемпионата мира по футболу.
Об этом пишет Bloomberg.
"Кремль надеется показать более дружелюбное лицо и прорвать часть международной изоляции, от которой страдает страна с момента аннексии Крыма в 2014 году. От Екатеринбурга до Калининграда чемпионат охватит города, которые мало кто из иностранных гостей посещал раньше", - пишет издание.
Однако, по словам экономистов, огромных и дорогостоящих усилий не хватит, чтобы придать большой импульс российской экономике.
В прошлом месяце агентство Moody's Investors Service говорило, что любой рост будет ограниченным и недолговечным, сильно не дотягивая до реакции на зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, которые стоили рекордных 50 миллиардов долларов.
Экономисты говорят, что в этот раз лучшее, на что может надеяться Россия, - это скромный рост рубля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В мае потребительские настроения населения улучшились третий месяц подряд, - GfK Ukraine
ТОП-НОВОСТИ
|Какую транспортную инфраструктуру Кабмин намерен построить к 2030 году
|Рывок пехоты. Зачем ВСУ взяли еще одну высоту под Марьинкой
|Курс доллара на межбанке вырос из-за закупок Нафтогаза
|Ушел из-под ареста. Избавится ли «Газпром» от миллиардных долгов «Нафтогазу»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Путин потратил на Чемпионат мира по футболу 11 миллиардов долларов — Bloomberg
|Страны ЕС утвердили пошлины на Harley-Davidson и Levi's — СМИ
|Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС
|Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против фонда Трампа
|Чем обернется для россиян повышение НДС?
|Греция получит 1 млрд евро от европейских кредиторов
Это интересно
|AutoWeek опубликовал патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения
|Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений
|Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель
|В Украине начали по-новому оформлять ДТП
|Vivo NEX: смартфон с выдвижной камерой и полностью безрамочным экраном
|Sony не будет спешить с созданием безрамочных смартфонов
|Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6A и Redmi 6, которые, к удивлению, весьма схожи