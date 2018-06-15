Чем обернется для россиян повышение НДС?

Правительство России предложило повысить налог на добавленную стоимость с 18 до 20%, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство одобрило это предложение.

Русская служба Би-би-си коротко (в 100 словах) и чуть подробнее (в 500 словах) объясняет, к чему это приведет.

Разговоры о повышении налога на добавленную стоимость в этом году возобновились после того, как президент России Путин подписал новый "майский указ". Выяснилось, что на его реализацию правительству не хватает 8 трлн рублей.

За счет повышения НДС правительство будет получать 600 млрд рублей в год, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

НДС - косвенный налог, его платят по цепочке все, кто участвует в создании товаров и услуг. Повышение может привести к снижению покупательной способности населения и повышению цен.

Эффект будет мягче, так как, по словам Медведева, льготу по НДС в 10% на социальные товары - продукты питания, лекарства, товары для детей - не отменят.

Зачем власти решились на повышение налога?

Правительство уже поддержало предложение о повышении налога на добавленную стоимость на 2% - с 18 до 20%.

НДС - косвенный налог, его платят по цепочке все, кто участвует в создании товаров и услуг. Но в итоге он чаще всего перекладывается на конечного потребителя.

Власти последние несколько лет обещали не повышать налоги "в течение политического цикла", то есть до выборов президента в 2018 году.

Но после этих выборов, которые прошли в марте, разговоры о необходимости повышения налоговой нагрузки возобновились.

После инаугурации президент Путин подписал новый "майский указ". И выяснилось, что правительству на его реализацию нужно найти 8 трлн рублей.

Чтобы найти часть суммы, чиновники предлагали повысить НДС и подоходный налог, а также ввести торговый сбор.

Однако 7 июня Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что повышение НДФЛ и введение нового налога нецелесообразно. Одновременно про НДС он не сказал ничего.

Теперь за счет повышения НДС правительство рассчитывает получать 600 млрд рублей в год.

"Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года", - сказал Силуанов (цитата по Интерфаксу).

Льготная ставка НДС в 10%, которой облагались детские товары, а также продукты "социальных категорий" и лекарства, останется. Кроме того, власти пообещали экспортерам ускорение процесса возмещения НДС.

Еще правительство решило отменить налог на движимое имущество.

К чему приведет повышение НДС?

НДС дает около 34% доходов бюджета, говорится в отчете Райффайзенбанка. Это самый крупный федеральный налог. Его повышение в целом более выгодно для федерального бюджета и менее травматично для региональных бюджетов, чем повышение подоходного налога.

Повышение базовой ставки НДС негативнее всего скажется на подакцизных товарах - бензине, алкоголе и табаке. Цены на них могут вырасти, предупреждают эксперты.

Цены на бензин сейчас для властей - серьезная проблема. После президентских выборов в России начался резкий рост цен на топливо. С мая в разных регионах России проходят акции протеста против повышения цен на топливо.

А 7 июня на "Прямой линии" Путина спросили, когда он остановит рост цен на топливо.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что рост цен уже остановлен. А вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что договорился с крупнейшими нефтяными компаниями зафиксировать цены на уровне 30 мая.

Как повышение НДС скажется на экономике?

Повышение НДС может негативно сказаться на доходах населения и покупательной способности, кроме того, это может подстегнуть инфляцию.

Сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров объяснял, что повышение НДС может привести к снижению прибыли у компаний, а также снизить инвестиционную привлекательность некоторых предприятий, например, в машиностроении.

За последние годы, несмотря на падение нефтяных цен и санкции, структура российской экономики не изменилась. В основе ее роста лежат цены на нефть и быстрый рост потребления. В Fitch назвали потребление домохозяйств ключевым драйвером российской экономики.

Именно по потреблению и может ударить повышение НДС, предупреждала Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

Пока прогнозы по росту экономики на этот год далеки от оптимизма. Министерство экономического развития прогнозирует темпы роста в диапазоне 1,6-2,1% в этом году. Но накануне рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по темам роста российской экономики в этом году с 2 до 1,8%.