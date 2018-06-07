Moody's: российская банковская система сможет выдержать еще одну волну санкций США

Российская банковская система сможет выдержать еще одну волну санкций со стороны США. Об этом сообщил младший управляющий директор банковской группы по Европе, Ближнему Востоку и Африке в рейтинговом агентстве Moody's Ярослав Совгира.

«Мы считаем, что банковская система (России.- "Ъ") в целом является и будет продолжать являться устойчивой к санкциям, если только санкции не будут совсем серьезными»,- сказал он во время конференции Moody's. По словам господина Совгиры, российская банковская система «выдержит одну, схожую с последней, волну санкций», но если «их будет две или три», она «начнет ослабевать, терять капитал».

Напомним, 6 апреля Минфин США в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» ввел санкции против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков.