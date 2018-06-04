Как русский язык в Молдавии может потерять свой статус

Акция, участники которой за сохранение за русским статуса языка межнационального общения в Молдавии, 4 июня

Закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова", закрепивший статус русского как языка межнационального общения, устарел. К такому выводу пришли члены Конституционного суда (КС) в понедельник, 4 июня, рассмотрев обращение депутатов парламента от Либеральной партии. Депутаты требовали лишить русский язык особого статуса, потому что он, по их мнению, дискриминирует языки других нацменьшинств.

Перед началом заседания КС оппозиционная Партия социалистов провела акцию протеста против изменения статуса русского языка. Опрошенные DW эксперты видят в сложившей ситуации целый клубок проблем.

Предложение молдавских депутатов запоздало

Председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко считает инициативу либералов нужной, хотя и несколько запоздалой. Закон о функционировании языков на территории Молдавии принимался еще в советское время, в 1989 году. Русский на том этапе получил статус языка межнационального общения в качестве компромисса, чтобы не было напряжения в обществе, напомнила Павличенко в интервью DW. "Но жизнь меняется, сейчас все меньше молодежи владеет русским. К тому же его особый статус дискриминирует другие языки национальных меньшинств - украинский, болгарский. Логично, если государственный румынский язык будет и языком межнационального общения", - убеждена Павличенко.

Этой же точки зрения придерживается вице-председатель Партии национального единства Анна Гуцу. Она уверена, что языковая проблема в Молдавии связана с отсутствием государственной программы, нацеленной на ее решение. В беседе с DW она напомнила, что еще в 2009 году выступила в парламенте с инициативой создать специальный департамент по лингвистической политике, однако такое предложение было отклонено. "А это помогло бы решить вопрос изучения представителями нацменьшинств румынского языка, что в свою очередь помогло бы снять напряжение в обществе и создать консенсус", - поясняет Гуцу.

В 2013 году, будучи депутатом парламента от Либеральной партии, Гуцу выступала за прекращение финансирования русских школ из госбюджета и исключение русского языка из образовательных программ школ с преподаванием на государственном языке. В конституции страны государственный язык страны назван молдавским, однако в декабре 2013 года КС пришел к выводу, что его нужно называть румынским, как было записано в Декларации о независимости.

Сфера употребления русского языка в Молдавии сужается

Несмотря на то, что пока русский язык в Молдавии юридически остается языком межнационального общения, фактически он прямо на глазах теряет эту свою функцию. Все делопроизводство в стране давно ведется на государственном языке, без перевода на русский. Не предусмотрены русскоязычные версии на сайтах парламента, министерства иностранных дел и евроинтеграции, Конституционного суда, ряда других госструктур. Все чаще в больницах и поликлиниках встречается медперсонал, который просто не умеет говорить по-русски. С нового учебного года этот язык перестанет быть обязательным предметом в школах с государственным языком обучения.

Принятый в апреле в первом чтении Кодекс услуг аудиовизуальных СМИ предусматривает сокращение передач на русском языке в эфире местных телеканалов. Согласно законопроекту, 80 процентов местного контента должно выпускаться на государственном языке. По мнению гендиректора телеканала RTR-Moldova Евгения Сергеева, введение языковых квот для телеканалов - это прямое нарушение прав, гарантированных нацменьшинствам конституцией.

"Если же вводятся квоты, то должна быть предусмотрена и процедура создания и функционирования СМИ для нацменьшинств", - поделился Сергеев с DW своей точкой зрения. Он заметил также, что местные телеканалы, ретранслирующие передачи на русском языке, находятся в первой пятерке по рейтингам.

Что будет с русским языком в Молдавии?

Пока рано ставить вопрос о лишении русского языка его нынешнего статуса, потому что сегодня общество к обсуждению темы не готово, будет новый социальный раскол, предупреждает доктор исторических наук Руслан Шевченко. Он убежден, что, с другой стороны, тема изучения государственного языка в стране никогда не была популярной: "В Молдове мало преподавателей, которые могут качественно преподавать румынский. Из-за этого многие русскоязычные не хотят его учить".

В Молдавии не проводились исследования по вопросам, связанным с изучением и использованием государственного языка. Согласно результатам переписи населения от 2014 года, его считают родным 76 процентов жителей страны, русский - родной для 14 процентов, украинский - почти для трех.

Экс-депутат парламента, правозащитник Михаил Сидоров считает, что на русском говорят треть жителей страны, а это миллион человек, "а вообще свободно общаться на нем могут два миллиона". По выражению Сидорова, стремление понизить правовой статус русского языка в Молдавии - одно из препятствий на пути приднестровского урегулирования: "Кроме того, это не способствует укреплению межэтнического мира в республике".

4 июня пресс-служба главы Гагаузской автономии направила заявление в Конституционный суд. "Очевидно, что запрос депутатов-либералов преследует узкопартийные электоральные цели и разделяет молдавское общество по языковому принципу", - отмечается в заявлении. Авторы документа выражают надежду, что КС примет единственно возможное решение, "которое не позволит вернуть республику в состояние межэтнической конфронтации и поляризации общества, как это происходило на рубеже 80-90-х годов прошлого века".

С 4 июня закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова" перестает действовать. Однако статус русского языка как языка межнационального общения определен еще в четырех законодательных актов, в отношении которых требования либералов не удовлетворены.