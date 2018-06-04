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Азербайджан готов сотрудничать с Ашхабадом в транспортировке туркменского газа в Европу по ЮГК
09:59 04.06.2018 |
Азербайджан готов сотрудничать с Туркменией в вопросе транспортировки туркменского газа по Южному газовому коридору (ЮГК), заявил глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов.
"Туркмения проявляет интерес к ЮГК, Азербайджан со своей стороны уже заявлял о готовности сотрудничать с Ашхабадом в этом направлении. Для осуществления таких поставок у нас есть и технические возможности, и политическая воля. Так что если Туркмения решит предпринять конкретные шаги в данном направлении, то это вполне возможно, и мы готовы к сотрудничеству", - сообщил П.Шахбазов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.
Он также сообщил, что ЮГК является "масштабной газовой инфраструктурой", нацеленной на дальнейшее развитие сотрудничества между странами в вопросе газовых поставок. По словам министра, одним из примеров такого сотрудничества станет строительство газопровода, который соединит ЮГК с Болгарией.
"Речь идет об Интерконнекторе Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria Pipeline, IGB), по которому азербайджанский газ, транспортируемый в Грецию по ЮГК, будет поставляться на болгарский рынок. Строительство этого газопровода начнется в июне. Уже есть договоренность по поставкам в Болгарию ежегодно 1 млрд кубометров азербайджанского газа, но IGB будет иметь более высокую мощность, которую можно будет использовать в будущем", - подчеркнул П.Шахбазов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд. Азербайджан в проект ЮГК уже вложил $9 млрд.
Основными компонентами проекта являются "Стадия-2" проекта "Шах-Дениз", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.
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