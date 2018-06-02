Лукашенко призвал РФ определиться с пограничниками на общей границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Москве определиться с форматом присутствия российских пограничников на общей границе. "Нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе", - сказал Лукашенко в пятницу, 1 июня, при посещении погранзаставы "Дивин" на границе с Украиной.

По словам белорусского президента, если россияне решат закрыть границу, то Беларусь в ответ также введет пограничный контроль. Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в июне на совещании Высшего госсовета Союзного государства, и заметил, что "торопиться нам здесь не надо". При этом Лукашенко назвал границы пережитком прошлого, поскольку "они дают мало пользы для общения людей, тем более между русскими и белорусами".

По данным Пограничного комитета Беларуси, на границе с Россией нет постоянно дислоцирующихся подразделений погранслужбы. Однако при поступлении информации о противоправной деятельности пограничники могут выдвигаться на место, в том числе совместно с органами внутренних дел и госбезопасности. С российской стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы.