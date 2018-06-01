Финансовые новости
- |
- 01.06.18
- |
- 21:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Грузии требуют отставки правительства, генпрокурор покинул пост
10:56 01.06.2018 |
В Грузии на фоне массовых протестов из-за решения суда по делу убийства двух школьников в 2017 году подал в отставку генеральный прокурор.
Об этом сообщает "Кавказский Узел".
31 мая Тбилисский городской суд оправдал обвиняемого по одному из эпизодов дела об убийстве школьников в Тбилиси, втором подсудимому обвинение было переквалифицировано на более легкую статью.
Родственники убитых требовали привлечь к ответственности главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе. Шотадзе в своем заявлении об отставке выразил уверенность в том, что рассмотрение дела об убийстве школьников продолжится, а виновные будут наказаны.
После решения суда под зданием Генпрокуратуры, а затем под парламентом Грузии собрались протестующие. Среди них представители различных оппозиционных партий, а также неправительственных организаций. Участники акции заявляли, что не прекратят протест до тех пор, пока не будут наказаны все виновные в убийстве двух подростков, сообщает "Новости-Грузия".
Протестующие требовали взять под стражу Мирзу Субелиани - отца одного из подозреваемых и сотрудника прокуроры, который подал в отставку после начала расследования по делу. Протестующие дали властям время на выполнение их ультиматума до десяти вечера, однако ответа не последовало. После этого демонстранты потребовали отставки правительства.
На митинг прибыл сам премьер Георгий Квирикашвили. Глава правительства попытался объяснить митингующим дальнейшие действия по расследованию дела, но они его прогнали.
Квирикашвили отверг требование об отставке его Кабмина и пообещал родным убитых школьников новое расследование дела 1 июня.
В результате драки 1 декабря 2017 года возле школы в Тбилиси двое подростков получили ножевые ранения. Один из них скончался по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позже скончался.
Двум подросткам было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Позже прокуратура усилила обвинения одному из них.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в мае перевыполнен по доходам на 3,2% - Госказначейство
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша – источник
|Южанина предлагает снизить акцизы на ввоз автомобилей
|«Русский мир» для Молдовы. За что фунционеры ОБСЕ ждут Нобелевской премии
|Александр Вальчишен: Страны, оказавшиеся под санкциями, все равно не смогут полностью отказаться от доллара США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Джузеппе Конте стал новым премьер-министром Италии
|Пугало мирового масштаба. Зачем Ким соизволил принять Лаврова
|Что ждет Испанию после отставки правительства Рахоя
|«Русский мир» для Молдовы. За что фунционеры ОБСЕ ждут Нобелевской премии
|В Грузии требуют отставки правительства, генпрокурор покинул пост
|Александр Вальчишен: Страны, оказавшиеся под санкциями, все равно не смогут полностью отказаться от доллара США
Это интересно
|LG V35 ThinQ: мощный смартфон с чипом Snapdragon 845 и экраном QuadHD+
|HP представила наушники с охлаждением
|В линейке BMW появится кроссовер-кабриолет
|Дебют смартфонов Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 на базе Android Oreo
|Бюджетный смартфон Meizu 6T представлен официально
|Google страдает от плюрализма мнений сотрудников
|Vivo Y83 стал первым смартфоном на платформе Helio P22