​Стало известно о бегстве из России еще одного миллиардера

Российский миллиардер, основатель инвестиционной компании O1 Group Борис Минц и трое его сыновей со своими семьями уехали в Лондон.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в российских властях и среди акционеров O1 Group.

"Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", - пояснил один из собеседников.

Он уточнил, что сам бизнесмен, как и трое его сыновей, покинули Россию вместе со своими семьями.

В O1 Group от комментариев отказались. Связаться с бизнесменом и его родственниками газете не удалось.

По сведениям издания, основной актив Минца - компания O1 Properties, являющаяся миноритарным акционером O1 Group - может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", каждый третий продавец элитной недвижимости в России намерен переехать жить в другую страну.

