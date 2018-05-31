Финансовые новости
- |
- 31.05.18
- |
- 07:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стало известно о бегстве из России еще одного миллиардера
08:40 29.05.2018 |
Российский миллиардер, основатель инвестиционной компании O1 Group Борис Минц и трое его сыновей со своими семьями уехали в Лондон.
Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в российских властях и среди акционеров O1 Group.
"Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", - пояснил один из собеседников.
Он уточнил, что сам бизнесмен, как и трое его сыновей, покинули Россию вместе со своими семьями.
В O1 Group от комментариев отказались. Связаться с бизнесменом и его родственниками газете не удалось.
По сведениям издания, основной актив Минца - компания O1 Properties, являющаяся миноритарным акционером O1 Group - может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", каждый третий продавец элитной недвижимости в России намерен переехать жить в другую страну.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Платежный баланс Украины в апреле сведен с профицитом $290 млн
|Депутаты готовятся перенести сроки вступления в силу закона об услугах ЖКХ
|Перезагрузка НКРЭКУ вовсе не означает, что Порошенко утратил контроль над этим органом
|Поработали с языком. Удастся ли Газпрому избежать миллиардных долгов Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Поработали с языком. Удастся ли Газпрому избежать миллиардных долгов Украине
|ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2018г до 3,8%
|Глава Каталонии утвердил новое правительство без заключенных политиков
|Египет может стать чистым экспортером газа к 2020 г., но цель стать газовым хабом труднодостижима
|Центральная Азия не хочет разделять с Россией ее мировое изгойство, - Аркадий Дубнов
|Как события в Италии могут ввергнуть еврозону в новый долговой кризис
Это интересно
|Skoda построила бронированный Superb
|Xiaomi представила DLP-проектор Mijia Projector за $626
|Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток. Но только в Японии
|Цены на новые смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4C, 4X и 4S стартуют со $160
|Представлен смартфон Vivo Z1: сдвоенная камера, экран 6,25 дюйма и Snapdragon 660
|Forbes назвал самые дорогие автомобильные бренды в мире
|Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники