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АНАЛИТИКА

Экономика и мистицизм в Питере. Как Путин Макроном попользовался

 Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Чем плотнее заполняют все российские выпуски новостей известия о ходе XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), тем очевиднее становится его унылый провал.

Главное - мистика

Форум проходит с 24 по 26 мая, и, по утверждению его организаторов, уже стал самым многолюдным с 2013 года. Если в 2017 году в нем приняло участие более 14 тыс. человек, среди которых были главы 700 российских компаний и 400 зарубежных, то в нынешнем году на него приехало 15 тысяч - на целую тысячу больше. Возможно, этому рекорду невольно поспособствовали британские власти, оставившие без виз около 7 тысяч богатых россиян, прижившихся в Лондоне.

Зато глав зарубежных компаний в этом году меньше, всего 250. Это отчасти компенсируется появлением на форуме президента Франции Эммануэля Макрона, чей визит в Россию подгадали к его началу, а также главы МВФ Кристин Лагард, приехавшей взглянуть, что там еще замутили русские. Были заявлены и другие именитые гости, но с ними нет пока ясности, поскольку "заявлен" еще не значит "приехал". Списка участников, реально приехавших в Петербург, на сайте форума нет, и о причинах его отсутствия нетрудно догадаться: международная изоляция России стала свершившимся фактом, который Москва отчаянно пытается скрыть. Так что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и зам.председателя КНР Ван Цишань могут на форуме и не появиться. Зато прибытие президентов ЦАР и Сербии представляется вполне вероятным. Прибыл на форум и президент Молдовы Игорь Додон.

Малочисленность официальных визитеров организаторы постарались компенсировать развлекательной программой, а также выступлениями, формально входящими в программу форума, но имеющими весьма отдаленное отношение к экономике. Так, на сессии "Транзитный мир: что завтра?" обещано выступление "известного йога, мистика и коуча Садхгуру". Прямые аналогии с Остапом Бендером в ролях бомбейского брамина - йога и любимца Рабиндраната Тагора Иоканаана Марусидзе, а также пророка Самуила, которому всегда задают два стандартных вопроса, напрашиваются сами собой. В паре с Садхгуру , на этой же сессии, выступит и глава Сбербанка Герман Греф, пригласивший йога-мистика в Петербург. А в сессии "Медиа в эпоху искусственного интеллекта: инструкция по применению" заявлено участие швейцарского актера и режиссера Венсана Переса.

Еще шире чисто развлекательная программа: здесь и музыкальные номера, от Гергиева до Земфиры, и шоу "Поющие мосты", и карнавал с парадом оркестров, и фейерверки в честь 315-летия Санкт-Петербурга. И автопробег ретроавтомобилей Монако-Петербург-Монако, причем на обратном пути в Монако за рулем будут сидеть российские бизнесмены - участники форума. Отчего-то не заявлены только "Ночные волки" во главе с Хирургом. Вероятно, не прошли ветеринарный контроль.

В российских регионах к началу форума была проведена тотальная мобилизация. Чиновничьи верхушки всех областей во главе с губернаторами, и бизнесменов из числа "своих" поголовно и спешно свезли в Петербург для демонстрации "отличного инвестиционного потенциала России". Глядя на это массовое паломничество невольно задаешься вопросом: остался ли хоть кого-то в областях и прочих субъектах федерации на хозяйстве - или на форум выгребли всех, подчистую?

Выступления, которые российские телеканалы транслируют в режиме нон-стоп, как когда-то партийные съезды, поражают пустотой, отсутствием конкретики и смешным бахвальством. Так, по мнению Ольги Скабеевой, западные бизнесмены едут в Петербург потому, что Путин им понятнее, чем Трамп. Еще одна версия сводится к прозрению западных экономистов: они постепенно понимают, что давление на Россию бесполезно, а свято место российских партнеров пусто не будет. Но вялый состав форума говорит об обратном - о том, что токсичные места разумные люди предпочитают без необходимости не посещать, а Россия сейчас именно такое место. И хотя российские ораторы один за другим бьют себя в грудь, убеждая собравшихся и самих себя, что, мол, Россия - "колоссальный рынок для всего западного мира", и "если нет северного потока, то будет азиатский поток", что Россия сближается с Китаем, и не за горами объединение Корей, которые тоже немедленно кинутся в российские объятия, западный интерес к форуму выглядит крайне вялым, а восточный не виден вообще. Гости вежливо выслушивают планы превращения провинциальных Васюков, каковыми, по сути, стала вся Россия, в центр мировой экономики, вежливо кивают, хвалят ораторов - но над всем царит Большая Скука. На фоне российской нищеты и упадка, о которых участники отлично осведомлены, российские планы выглядят чистейшей маниловщиной.

Впрочем, через скучную банальность и забавное бахвальство нет-нет да и пробивается правда, как, к примеру, признание о том, что вот, западные гости приехали посмотреть на текущее состояние российской экономики и оценить ее перспективы, а надежную защиту прав инвестора российская система предложить не в состоянии - "но мы работаем над этим".

Ничего нового во всем этом нет. СССР, оказавшись в изоляции, действовал точно так же. Думаю, изъяви кто-то из гостей желание прикупить что-нибудь из Эрмитажа - и его тут же проводили бы в запасники. Не исключено, что кого-то и в самом деле проводили, или еще проведут. Недаром же организаторы экономических форумов выбрали для них именно Петербург.

Сатисфакция для Путина

Пустой оказалась и обставленная с большой помпой встреча Путин-Макрон: четыре заключенных соглашения "ни о чем", которые в любом случае будут ограничены рамками санкций, и довольно бессодержательная пресс-конференция - вот и весь итог встречи. Сразу и не поймешь, зачем Макрон вообще приехал в Петербург. Разве что послушать Земфиру и какой-нибудь поющий мост, и посмотреть клоунский парад?

Но более вероятно, что встреча Макрона и Путина прошла под знаком общих проблем. И тот, и другой очень нуждаются в иллюзии успешной внешней политики в связи с очевидным отсутствием внутренних успехов.

Не имея возможности одновременно сохранить рейтинг и разобраться с недовольными реформистской деятельностью его правительства профсоюзами, французский президент ударился в наращивание веса Парижа на внешней арене. Что ж, французский электорат кое в чем здорово напоминает российский - время от времени у него столь же болезненно распухает чувство собственного величия. И бурная внешнеполитическая деятельность, которую Макрон демонстрирует на протяжении всего первого года своего президентства, все эти бурные встречи с Трампом, трогательные - с Меркель и язвительно-вежливые - с Путиным является в некотором роде терапевтической процедурой массажа этого самого ЧСВ. Что, конечно же, не исключает и месседжа вовне: Париж готов и умеет говорить со всеми.

Вот и сейчас Макрон, приехав на форум, примерил амплуа "укротителя дикарей", способного вести переговоры с изгоем Путиным, хотя ни о чем, по сути, не договорился. Путин создал иллюзию "прорыва изоляции", хотя Франция дисциплинировано присоединяется ко всем операциям по сдерживанию России, от экономических санкций, борьбы с российской пропагандой и осуждения открытия моста в Крыму до ударов по Дамаску.

В целом, Макрону удалось закрепить за собой роль незаменимого посредника в переговорах с Москвой: он занимался этим весь последний год, и через него Путина даже предупреждали о готовящихся американо-французских ударах в Сирии.

Путину, в свою очередь, удалось создать иллюзию успешных переговоров с Макроном - правда, рассчитанную только на российского зрителя, на но большее он и не претендовал.

Между тем, представление о качестве и уровне встречи дает эпизод с совместной пресс-конференции. Макрон отметил, что Франция приветствует готовность России взаимодействовать со следствием по делу о крушении самолета малайзийских авиалиний под Снежным, а Путин, отвечая, на уточняющий вопрос журналистов касаемо выводов Международной следственной комиссии по этому делу, тут же заявляет «Я так и не понял, о каком самолете идет речь?». Это, разумеется, не разговор слепого с глухим. Это странный спектакль, в котором каждый как мог отыгрывал свою роль, причем для разных аудиторий. И тем не менее, спектакль этот в очередной раз продемонстрировал: европейские лидеры очень плохо учатся на ошибках, допущенных в отношении России их коллегами и предшественниками. Макрон приехал за уступками и конструктивом - но приехал с пустыми руками. Как безоружный парламентер. Рассчитывать на прорыв при таком раскладе было в высшей степени наивно. Увы, в Париже еще не осознают, что в диалоге с мафиозным российским режимом нужно руководствоваться максимой мафиози американского: добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом. Но револьвера-то и нет. Да и заинтересовать Кремль Макрону нечем. Суть консолидированной позиции Запада по Сирии, санкциям и миротворцам на Донбассе не меняется? О сепаратных переговорах речь не идет? Ну что ж, значит просто покрасуемся перед камерами.

В общем, своим визитом в Питер французский президент позволил российскому визави себя использовать. Что ж, Путин получил сатисфакцию за прошлогоднее унижение в Париже.

Форум проходит в формате исключительно пропагандистского мероприятия, ориентированного на российскую аудиторию и лишенного реального экономического наполнения. " Если бы после каждого из двадцати одного окончившегося ПМЭФ мы жили хоть чуточку лучше, то сейчас по уровню жизни мы бы догнали, если не Швейцарию, то, хотя бы Бельгию. Но этого и близко нет", - считает профессор петербургского отделения Высшей школы экономики Андрей Заостровцев, которого цитирует "Голос Америки.

Словом, Россия продолжает пребывать в безнадежной стагнации. Но если все ринутся на форум, то этой стагнации никто не заметит. По крайней мере, некоторое время.
 

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