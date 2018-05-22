Госдума РФ утвердила закон о контрсанкциях в окончательном чтении

Госдума России утвердила в третьем, окончательном чтении законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". "Закон расширяет права президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных юридических и физических лиц. Оговорены шесть конкретных направлений, по которым могут быть приняты ограничительные меры", - сообщил во вторник, 22 мая, первый зампредседателя фракции "Единая России" Андрей Исаев.

В процессе рассмотрения депутаты несколько раз существенно изменяли документ. К третьему чтению, в частности, был значительно расширен список компаний, к которым по решению президента могут быть применены санкции. Согласно новому закону, под санкции могут подпасть российские компании с любой долей иностранного капитала.

"Закон безвредный, ничего не разрешает, ничего не запрещает"

"Последний вариант закона безвредный, он ничего не разрешает, ничего не запрещает. У правительства и без этого закона было право вводить санкции, было право отменять санкции и в отношении юридических, и в отношении физических лиц", - заявил в ходе выступления первый замглавы комитета по экономической политике Николай Арефьев.

Одновременно он указал, что если новый закон будет увязан с поправками в Уголовный кодекс за исполнение санкций на территории РФ, то он может стать "довольно грозным орудием для расправы с неугодными предпринимателями".

Контрсанкции по шести пунктам

В документе перечислены возможные ответные меры в отношении иностранных государств по шести пунктам. В частности, речь идет о прекращении или приостановке межгосударственного сотрудничества, запрете и ограничении на ввоз и вывоз продукции и сырья, запрете и ограничении участия организаций из "недружественных" стран в госзаказе и приватизации в России. Последний, шестой, пункт подразумевает "иные меры", которые вправе принимать президент РФ.

Согласно новому закону, президент может налагать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с "недружественными" государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией таких государств.

Удален запрет на ввоз лекарств, алкоголя, табака

В первом чтении законопроект, внесенный в парламент спикером Госдумы Вячеславом Володиным, был принят 15 мая, во втором - 17 мая. В его изначальной версии речь шла о запрете на ввоз потребительских товаров и лекарств, на работу в РФ гражданам США, ограничении сотрудничества в ряде отраслей, а также о запрете на экспорт в США титана и редкоземельных металлов.

Впоследствии из текста исчезли большинство предложений, вызвавших общественную критику или нарекания у бизнеса и отдельных профильных комитетов Госдумы. В частности, были удалены пассажи о запрете на ввоз лекарств, алкоголя и табака, а также на работу иностранных специалистов в РФ. Кроме того, документ был переработан с учетом замечаний экспертов и Минфина.