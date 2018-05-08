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Россия может отлошить запуск двух ракет с Восточного из-за импортозамещения
18:40 08.05.2018 |
Запуск Россией двух ракет-носителей с космодрома Восточный, запланированный на конец 2018 года, может не состояться в срок из-за импортозамещения, сообщает "Интерфакс" вечером 7 мая со ссылкой на источник на космодроме. По его словам, до конца года, "скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее".
"С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки", - пояснил собеседник агентства. Вместе с тем он отметил, что инфраструктура космодрома позволяет провести запуск в соответствии с планом.
Речь идет о ракетах-носителях "Союз 2.1а" и "Союз 2.1б", предназначенных для запуска космических аппаратов "Канопус-В" №5 и №6, а также спутника "Метеор-М" 2-2. По словам источника "Интерфакса", ракеты-носители 7 мая были отправлены на Восточный из Самары и будут запускаться "лишь по готовности полезной нагрузки". "При увеличении отставания от графика изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года", - отметил собеседник, пояснив, что решение пока не принято.
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