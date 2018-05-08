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Ужесточит ли Путин политику в отношении Казахстана?
18:04 08.05.2018 |
Будут ли российские власти в течение четвертого президентства Владимира Путина менять курс в отношении Казахстана, и чего ожидают от него в Астане? Вопрос не праздный, поскольку под занавес предыдущего срока правления Путина руководство Казахстана предприняло ряд шагов, которые частью российской политической элиты были восприняты как вызов. Например, решение перейти с кириллицы на латиницу, отмена виз для граждан США без согласования с другими членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и резкая реакция МИД республики в ответ на критику со стороны главы российского внешнеполитического ведомства, наконец, разрешение, данное США на транзит военных грузов в Афганистан через казахстанские порты на Каспии.
Начнет ли Россия жестко отвечать Казахстану?
По утверждению казахстанский политолога Петра Своика, "ожидание, что Россия в конце концов начнет отвечать, присутствует в казахстанском обществе", хотя не всегда публично выражается. "Но у одной части общества оно присутствует в форме желания, чтобы, наконец, Москва начала более жестко добиваться своего в отношениях с Астаной, у другой - что, не дай бог, Россия начнет на нас нажимать", - продолжает эксперт, который исходит из того, что казахстанское общество можно условно разделить на две неравные части.
"Большая часть рассматривает события в России практически как свои собственные, смотрит российское ТВ, и ее отношение к происходящему сходно с отношением населения России. Я полагаю, Путин среди представителей этой части казахстанского общества набрал бы примерно тот же процент голсов, что и на выборах в России. Другая часть относится и к Путину, и к России в целом с опаской. И сюда относится большая часть правящей элиты", - говорит собеседник DW.
И перечисляет причины опасений элиты: "Во-первых, она сформирована по этническому принципу, не казахов во власти практически нет. Во-вторых, крупный бизнес сориентирован на сырьевой экспорт, и три четверти этого экспорта идет в Европу. Эта элита, как и часть населения - не энтузиасты "русского мира". С другой стороны, продолжает эксперт, и предыдущую команду Дмитрия Медведева в самой России часто упрекали за ее ориентированность на западную экономику, на западные инвестиции и на экспорт сырья.
Чего ожидать Астане от Путина и Медведева
Можно ли говорить о том, что предложение Владимира Путина оставить прежнего премьера вызвало вздох облегчения у "сырьевой элиты" Казахстана? "Переназначение Медведева еще не говорит о том, что прежняя российская политика будет полностью сохранена. Прежняя команда Медведева серьезно зачищена, явных либералов оттуда убрали, и дело не в персональном составе. Не исключено, что Владимир Путин будет настаивать на проведении кабинетом новой политики. Ориентация на сырьевой бизнес, разумеется, сохранится, ее избежать невозможно, но будет ли Россия и дальше, как Казахстан, опираться на иностранные инвестиции и заимствования? Похоже, там осознают, что этого явно не достаточно для роста экономики - так максимум можно добиться полутора процентов роста", - объясняет Петр Своик.
По его словам, можно предполагать, что будет предпринята попытка перейти на внутренние источники развития, и новой команде Медведева это придется исполнять. Поэтому пока в Казахстане выжидают. Нурсултан Назарбаев ориентируется в основном на Владимира Путина, а не на Дмитрия Медведева, но он аккуратно дистанцируется от "падающего российского колосса", полагает главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер.
В критические моменты новейшей истории Казахстана он, как выразился Краснер, благодаря политическому чутью уходил от потрясений. "Когда было ГКЧП, он по-восточному долго колебался, а тем временем ГКЧП ликвидировали. В Беловежскую пущу "по техническим причинам" он не долетел. И сейчас похожая ситуация: он не делает резких высказываний по поводу политики РФ, но аккуратно дрейфует даже от ЕАЭС. Казахстану этот союз мало что дал - больше неудобств, чем плюсов. А главное, Нурсултан Назарбаев понимает, что санкции, введенные Дональдом Трампом по отношению к России, ему не нужны", - подчеркивает Александр Краснер. Как отмечают оппозиционные обозреватели, не в последнюю очередь он боится потерять собственные деньги, имеющиеся на Западе, и это настроение заметно.
Альянс Назарбаева и Мирзиёева
"Характерная мелочь: в Казахстане ко Дню победы возникло движение: вместо российской георгиевской ленточки сделать свою - голубую с казахским орнаментом", - говорит журналист. По его оценке, у казахстанского лидера сложились великолепные отношения с новым главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - лучше, чем с Владимиром Путиным.
"Он четко уловил тренд, что Шавкат Мирзиёев - реформатор, что биться с ним за лидерство в Центральной Азии будет очень сложно. Поэтому он решил примкнуть к нему и вместе возглавить новую центрально-азиатскую политику", - считает Краснер, который при этом отмечает, что в вопросах безопасности, особенно на афганском направлении, Астане без помощи России вряд ли удастся обойтись. Но и тут первой линией обороны между Казахстаном и Афганистаном встает Узбекистан.
Петр Своик согласен с тем, что в Астане осторожно дистанцируются от курса Москвы. "Владимир Путин в инаугурационной речи 7 мая сказал о расширении интеграционных инициатив. Понятно, что он собирается интегрировать Россию не с Германией, правящее меньшинство в Казахстане ожидает этого с опасением. Назарбаев провозглашал в середине 1990-х идею евразийского союза, но когда Путин пошел на интеграцию, другие участники, включая нас, аккуратно, но сразу дистанцировались от политической интеграции", - рассуждает казахстанский политолог.
Торговать - хорошо, обнулить пошлины, снять внутренние границы - да, но никакой общей политики, например, фискальной или монетарной, продолжает он. И эта позиция национальных элит, по наблюдению Своика, остается неизменной, хотя значительная часть общества смотрит на интеграцию с надеждой
Прощай, многовекторность Астаны?
В казахстанских СМИ очень осторожно, а в соцсетях чуть смелее обсуждается, что Казахстану все труднее проводить многовекторную политику, и рано или поздно придется делать выбор, продолжает Петр Своик. "Российская сторона не может не принимать во внимание изменений в ситуации, возникающей в мире и в двусторонних отношениях с Казахстаном. Но Россия и при новом правительстве не откажется от своей партнерской позиции в этих отношениях, не пойдет на существенные изменения своего отношения к ЕАЭС и роли Казахстана в этом союзе", - прогнозирует немецкий эксперт по Центральной Азии Михаэль Лаубш (Michael Laubsch).
И, по крайней мере, при правлении Нурсултана Назарбаева Москва не будет стараться оказать на Астану чрезмерное давление в спорных вопросах, полагает он. "Многовекторной политике Казахстана Россия и дальше не будет чинить больших препятствий. Но при этом она попробует привязать к себе Казахстан несколько в большей степени, чем это делалось в последние шесть лет. Хотя это будет не просто, учитывая экономическую экспансию Китая", - добавляет Лаубш.
Однако можно предположить, что Россия, как, впрочем, и США, не оставит без внимания становящийся актуальным в силу возраста президента вопрос о транзите власти в Казахстане и постарается иметь на этот период свои каналы влияния на казахстанские элиты, продолжает эксперт. "Но Москва тут действует достаточно осторожно. Ситуация в Армении показывает, что многие обозреватели, аналитики, которые предсказывали, как Москва вмешается в ситуацию в Ереване, ошиблись. И новое правительство России вряд ли сейчас может себе позволить делать резкие шагу в сторону такого вмешательства. Хотя Казахстан для России в стратегическом плане гораздо более важный партнер, и Москва не сможет себе позволить просто наблюдать со стороны, если это влияние попытаются оказать другие внешние силы", - резюмировал собеседник DW.
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