Пашиняна выбрали премьером Армении: кто с ним будет работать?

Исполняющий обязанности премьера Армении Карапетян сложил полномочия и поздравил Пашиняна с избранием.

Де-факто власть оказалась в руках оппозиционера еще раньше - подняв на протесты почти всю страну, Пашинян заставил правящую партию поддержать его избрание премьером, и еще не получив должность, объявил 8 мая выходным.

Пашиняна избрали со второй попытки. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов при необходимом минимуме в 53 голоса. Против - 42. Других претендентов на пост премьера не было.

1 мая правящая Республиканская партия отказалась поддержать кандидатуру оппозиционера, и он набрал только 45 голосов. Если бы Пашинян и сейчас не собрал большинство, пришлось бы распускать парламент.

Как говорил в интервью Русской службе Би-би-си экс-премьер Армении и депутат фракции республиканцев Хосров Арутюнян, правящая партия решилась отдать власть ради сохранения стабильности в стране.

С 13 апреля в Армении проходили митинги, спровоцированные заявлением экс-президента Сержа Саргсяна о намерении баллотироваться на пост премьера. Парламент, несмотря на многотысячные оппозиционные митинги, избрал Саргсяна главой правительства, но уже 23 апреля Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Затем 1 мая Республиканская партия не дала оппозиционеру голосов, и уже 2 мая сторонники Пашиняна устроили забастовку, перекрыв основные магистрали и парализовав движение по всей стране. После этого республиканцы заявили, что поддержат кандидата от оппозиции на повторном голосовании 8 мая.

Кто в команде Пашиняна

В ближайшее время Пашиняну предстоит собрать свое правительство. Отсутствие команды, из которой, возможно, будет собран кабинет министров, была одной из главных претензий Республиканской партии в Пашиняну.

В правительство нового премьера с высокой вероятностью попадут как люди из окружения оппозиционера, так и чиновники, работавшие при прежней власти, рассказали Би-би-си соратники Пашиняна.

Сам кандидат в премьеры, выступая в парламенте, заявил, что после избрания не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления.

"Мы уверены, что в системе госуправления страны множество талантливых людей. Мы не только не готовимся к кадровому погрому, а намерены сконцентрировать лучший потенциал во благо Армении. Мы надеемся на тех людей в госсистеме, которые достигли успеха, благодаря своему таланту", - сказал политик.

"Поменяем лишь часть людей"

"Команда Пашиняна - это люди с опытом митинговой активности и среди них тех, кто имел бы опыт административной работы, там нет, - считает политолог Александр Искандрян. - Но правительство сформируют из людей разного политического происхождения, более менее из разных кругов: кто-то из старой власти, кто-то из новой".

Один из примеров такой преемственности - глава МЧС Давид Тоноян. Он, по сведениям Би-би-си, может получить пост в новом правительстве. Не исключено, что он возглавит министерство обороны.

"Ничего общего с [протестным] движением не имеет, но он очень приличный и порядочный человек, - отзывается о нем пресс-секретарь партии Пашиняна "Гражданский договор" Тигран Авинян. - Он сейчас глава МЧС, и у нас к нему очень положительное отношение".

"Мы четко объявляли, что тотальных увольнений не будет, все профессионалы, работавшие до этого [революции] продолжат работать", - согласен член "Гражданского договора" Рубен Рубенян. По его словам, оппозиция сформирует "правительство национального единства" - посты отдадут не только однопартийцам Пашиняна, но и представителем других политических сил.

"В верхушку придет новая команда", - пообещал в то же время Рубенян. Сам он готов войти в новое правительство, "если Пашинян предложит".

"Думаем привлекать людей как из Армении, так и из диаспоры, - рассказала Би-би-си депутат парламента от партии Пашиняна Лена Назарян. - Если Никол Пашинян предложит какую-то должность, то я возьму на себя эту обязанность".

Соратницу оппозиционера интересует сфера образования, экологии, социальной защиты. Впрочем, сама Назарян хотела бы продолжить работать в парламенте.

Пресс-секретарь "Гражданского договора" тоже заявил о готовности войти в новое правительство: "Уже нужно брать политическую ответственность и уже начинать работать в этом поле".

Автор армянского Telegram-канала "Баграмяна, 26" (назван по адресу аппарата президента Армении в Ереване) предполагает, что должности в правительстве, скорее всего, также получат коллега Пашиняна по блоку "Елк" в парламенте Артак Зейналян. У него есть опыт госслужбы: с 1998 по 2001 годы Зейналян работал замминистра здравоохранения.

Сам Зейналян сказал Би-би-си, что ему работу в правительстве пока не предлагали и что он об этом "не думал еще". "Будем решать это совместно с партией", - добавил Зейналян.

В новом кабинете министров будут и многие представители гражданского общества, например, бывший сотрудник армянского отделения Transparency International, политолог и оппозиционный активист Армен Григорян, предположил автор канала "Баграмяна, 26".

Григорян сказал Би-би-си, что предложений о работе не получал, но был бы готов возглавить экономический блок. Впрочем, сначала он хотел бы поработать в ЦИКе: еще в Transparency Григорян с коллегами подготовил реформу избирательного кодекса и закона о партиях.

Он также заявил, что соратники Пашиняна не будут заставлять всех сотрудников старого правительства уходить в отставку: "Поменяем лишь часть людей на нескольких постах. Мы изменим правила игры, и это создаст позитив".

Глава гюмрийского журналистского клуба Левон Барсегян ожидает ухода в отставку верхушки силовых структур. Например, следственных органов, прокурора, руководителей национальной службы безопасности и службы специальных расследований по особым делам. Последняя, по его словам, выдвинула обвинения против 67 человек-участников протестов весны 2018 года.

"Они должны уйти и потом должны быть наказаны, - уверен он. - Вероятность того, что новый премьер снимет всех этих людей с должностей, велика".

Чем они займутся

Пашинян до избрания премьером неоднократно называл своей целью проведение новых парламентских выборов. По его планам они должны пройти уже в сентябре, рассказывает знакомый политика.

То есть, вероятно, правительство Пашиняна проживет недолго. Впрочем, другой собеседник Би-би-си полагает, что на подготовку выборов команда Пашиняна закладывает год.

Соратники нового премьера в один голос называют избрание парламента по новым законам главной целью своей работы. "Первым шагом будет работа над новым избирательным кодексом и законом о партиях, - сказал Би-би-си Григорян из Transparency. - Будут изменения в ЦИКе".

Избирательный кодекс меняли всего год назад - в апреле 2017 года в республике впервые состоялись выборы по пропорциональной системе. Тогда как раз победила партия Сержа Саргсяна, оппозиция обвиняла власть в фальсификациях.

"Наша программа правительства не будет основана на пяти годах, это программа на несколько месяцев", - заявил соратник избранного премьера Рубинян, также отметив, что выборы - первоочередная задача.

"Самое первое, что нужно сделать - это освободить образовательную систему от политики, от партийной власти, у нас с этим кошмар. Следующее - поменять избирательный кодекс", - сказал глава гюмрийского журналистского клуба Барсегян.

Еще одна насущная проблема - монополии на импорт, сосредоточенные, как считается, в руках близких к Саргсяну бизнесменов.

Первые шаги Пашиняна на посту премьера, "возможно будут очень оригинальными", пообещала его соратница Назарян: "Когда мы участвовали в выборах в парламент в 2017 году, он сказал, что ему нужно всего 45 минут, чтобы не было монополии на импорт бананов и сахарного песка".

Импортом сахара, а также сливочного и растительного масла занимается "Алекс групп" Самвела Алексаняна. Импорт бананов контролирует "Кетрин групп" Миграна Погосяна. Последний, правда, отрицает, что занимается бизнесом. Алексанян и Погосян - депутаты от Республиканской партии.

Главное - коррупция

Коррупция - третья тема, о которой говорят все соратники Пашиняна. "Люди ожидают справедливости и экономического развития, они устали от коррумпированной системы", - подчеркнул Григорян из Transparency.

"Люди ждут перемен, люди ждут справедливости, и мы ее принесем", - пообещал Рубенян, также назвав главными пунктами программы борьбу с коррупцией, изменения в судебной системе и борьбу с теневым бизнесом.

Сам Пашинян перед избранием в парламенте сказал, что не будет отвергать реформы и программы прежнего правительства: "Если не будет сомнений, то они будут продолжены, программы, вызывающие сомнение, будут вновь поставлены на обсуждение. Если выяснится, что они неэффективны, они будут прекращены".

Карабахский вопрос

Пашинян, выступая в парламенте во вторник, также заявил, что Армения готова к мирному разрешению карабахского конфликта и переговорам по этому вопросу.

"Мы готовы к мирному решению проблемы на основе равноправия народов и самоопределения. Необходимо придать новый импульс международному признанию независимости Арцаха, и в этом велика роль диаспоры", - сказал политик.

"Я готов к переговорам с руководителем Азербайджана в рамках Минской группы ОБСЕ. Но переговоры не могут быть эффективными и полноценными без участия в них стороны конфликта - Карабаха", - добавил он.

После избрания Пашиняна премьером Республиканская партия Армении объявила себя оппозицией.