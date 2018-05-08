Финансовые новости
- |
- 08.05.18
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Пашиняна выбрали премьером Армении: кто с ним будет работать?
13:32 08.05.2018 |
Исполняющий обязанности премьера Армении Карапетян сложил полномочия и поздравил Пашиняна с избранием.
Де-факто власть оказалась в руках оппозиционера еще раньше - подняв на протесты почти всю страну, Пашинян заставил правящую партию поддержать его избрание премьером, и еще не получив должность, объявил 8 мая выходным.
Пашиняна избрали со второй попытки. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов при необходимом минимуме в 53 голоса. Против - 42. Других претендентов на пост премьера не было.
1 мая правящая Республиканская партия отказалась поддержать кандидатуру оппозиционера, и он набрал только 45 голосов. Если бы Пашинян и сейчас не собрал большинство, пришлось бы распускать парламент.
Как говорил в интервью Русской службе Би-би-си экс-премьер Армении и депутат фракции республиканцев Хосров Арутюнян, правящая партия решилась отдать власть ради сохранения стабильности в стране.
С 13 апреля в Армении проходили митинги, спровоцированные заявлением экс-президента Сержа Саргсяна о намерении баллотироваться на пост премьера. Парламент, несмотря на многотысячные оппозиционные митинги, избрал Саргсяна главой правительства, но уже 23 апреля Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Затем 1 мая Республиканская партия не дала оппозиционеру голосов, и уже 2 мая сторонники Пашиняна устроили забастовку, перекрыв основные магистрали и парализовав движение по всей стране. После этого республиканцы заявили, что поддержат кандидата от оппозиции на повторном голосовании 8 мая.
Кто в команде Пашиняна
В ближайшее время Пашиняну предстоит собрать свое правительство. Отсутствие команды, из которой, возможно, будет собран кабинет министров, была одной из главных претензий Республиканской партии в Пашиняну.
В правительство нового премьера с высокой вероятностью попадут как люди из окружения оппозиционера, так и чиновники, работавшие при прежней власти, рассказали Би-би-си соратники Пашиняна.
Сам кандидат в премьеры, выступая в парламенте, заявил, что после избрания не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления.
"Мы уверены, что в системе госуправления страны множество талантливых людей. Мы не только не готовимся к кадровому погрому, а намерены сконцентрировать лучший потенциал во благо Армении. Мы надеемся на тех людей в госсистеме, которые достигли успеха, благодаря своему таланту", - сказал политик.
"Поменяем лишь часть людей"
"Команда Пашиняна - это люди с опытом митинговой активности и среди них тех, кто имел бы опыт административной работы, там нет, - считает политолог Александр Искандрян. - Но правительство сформируют из людей разного политического происхождения, более менее из разных кругов: кто-то из старой власти, кто-то из новой".
Один из примеров такой преемственности - глава МЧС Давид Тоноян. Он, по сведениям Би-би-си, может получить пост в новом правительстве. Не исключено, что он возглавит министерство обороны.
"Ничего общего с [протестным] движением не имеет, но он очень приличный и порядочный человек, - отзывается о нем пресс-секретарь партии Пашиняна "Гражданский договор" Тигран Авинян. - Он сейчас глава МЧС, и у нас к нему очень положительное отношение".
"Мы четко объявляли, что тотальных увольнений не будет, все профессионалы, работавшие до этого [революции] продолжат работать", - согласен член "Гражданского договора" Рубен Рубенян. По его словам, оппозиция сформирует "правительство национального единства" - посты отдадут не только однопартийцам Пашиняна, но и представителем других политических сил.
"В верхушку придет новая команда", - пообещал в то же время Рубенян. Сам он готов войти в новое правительство, "если Пашинян предложит".
"Думаем привлекать людей как из Армении, так и из диаспоры, - рассказала Би-би-си депутат парламента от партии Пашиняна Лена Назарян. - Если Никол Пашинян предложит какую-то должность, то я возьму на себя эту обязанность".
Соратницу оппозиционера интересует сфера образования, экологии, социальной защиты. Впрочем, сама Назарян хотела бы продолжить работать в парламенте.
Пресс-секретарь "Гражданского договора" тоже заявил о готовности войти в новое правительство: "Уже нужно брать политическую ответственность и уже начинать работать в этом поле".
Автор армянского Telegram-канала "Баграмяна, 26" (назван по адресу аппарата президента Армении в Ереване) предполагает, что должности в правительстве, скорее всего, также получат коллега Пашиняна по блоку "Елк" в парламенте Артак Зейналян. У него есть опыт госслужбы: с 1998 по 2001 годы Зейналян работал замминистра здравоохранения.
Сам Зейналян сказал Би-би-си, что ему работу в правительстве пока не предлагали и что он об этом "не думал еще". "Будем решать это совместно с партией", - добавил Зейналян.
В новом кабинете министров будут и многие представители гражданского общества, например, бывший сотрудник армянского отделения Transparency International, политолог и оппозиционный активист Армен Григорян, предположил автор канала "Баграмяна, 26".
Григорян сказал Би-би-си, что предложений о работе не получал, но был бы готов возглавить экономический блок. Впрочем, сначала он хотел бы поработать в ЦИКе: еще в Transparency Григорян с коллегами подготовил реформу избирательного кодекса и закона о партиях.
Он также заявил, что соратники Пашиняна не будут заставлять всех сотрудников старого правительства уходить в отставку: "Поменяем лишь часть людей на нескольких постах. Мы изменим правила игры, и это создаст позитив".
Глава гюмрийского журналистского клуба Левон Барсегян ожидает ухода в отставку верхушки силовых структур. Например, следственных органов, прокурора, руководителей национальной службы безопасности и службы специальных расследований по особым делам. Последняя, по его словам, выдвинула обвинения против 67 человек-участников протестов весны 2018 года.
"Они должны уйти и потом должны быть наказаны, - уверен он. - Вероятность того, что новый премьер снимет всех этих людей с должностей, велика".
Чем они займутся
Пашинян до избрания премьером неоднократно называл своей целью проведение новых парламентских выборов. По его планам они должны пройти уже в сентябре, рассказывает знакомый политика.
То есть, вероятно, правительство Пашиняна проживет недолго. Впрочем, другой собеседник Би-би-си полагает, что на подготовку выборов команда Пашиняна закладывает год.
Соратники нового премьера в один голос называют избрание парламента по новым законам главной целью своей работы. "Первым шагом будет работа над новым избирательным кодексом и законом о партиях, - сказал Би-би-си Григорян из Transparency. - Будут изменения в ЦИКе".
Избирательный кодекс меняли всего год назад - в апреле 2017 года в республике впервые состоялись выборы по пропорциональной системе. Тогда как раз победила партия Сержа Саргсяна, оппозиция обвиняла власть в фальсификациях.
"Наша программа правительства не будет основана на пяти годах, это программа на несколько месяцев", - заявил соратник избранного премьера Рубинян, также отметив, что выборы - первоочередная задача.
"Самое первое, что нужно сделать - это освободить образовательную систему от политики, от партийной власти, у нас с этим кошмар. Следующее - поменять избирательный кодекс", - сказал глава гюмрийского журналистского клуба Барсегян.
Еще одна насущная проблема - монополии на импорт, сосредоточенные, как считается, в руках близких к Саргсяну бизнесменов.
Первые шаги Пашиняна на посту премьера, "возможно будут очень оригинальными", пообещала его соратница Назарян: "Когда мы участвовали в выборах в парламент в 2017 году, он сказал, что ему нужно всего 45 минут, чтобы не было монополии на импорт бананов и сахарного песка".
Импортом сахара, а также сливочного и растительного масла занимается "Алекс групп" Самвела Алексаняна. Импорт бананов контролирует "Кетрин групп" Миграна Погосяна. Последний, правда, отрицает, что занимается бизнесом. Алексанян и Погосян - депутаты от Республиканской партии.
Главное - коррупция
Коррупция - третья тема, о которой говорят все соратники Пашиняна. "Люди ожидают справедливости и экономического развития, они устали от коррумпированной системы", - подчеркнул Григорян из Transparency.
"Люди ждут перемен, люди ждут справедливости, и мы ее принесем", - пообещал Рубенян, также назвав главными пунктами программы борьбу с коррупцией, изменения в судебной системе и борьбу с теневым бизнесом.
Сам Пашинян перед избранием в парламенте сказал, что не будет отвергать реформы и программы прежнего правительства: "Если не будет сомнений, то они будут продолжены, программы, вызывающие сомнение, будут вновь поставлены на обсуждение. Если выяснится, что они неэффективны, они будут прекращены".
Карабахский вопрос
Пашинян, выступая в парламенте во вторник, также заявил, что Армения готова к мирному разрешению карабахского конфликта и переговорам по этому вопросу.
"Мы готовы к мирному решению проблемы на основе равноправия народов и самоопределения. Необходимо придать новый импульс международному признанию независимости Арцаха, и в этом велика роль диаспоры", - сказал политик.
"Я готов к переговорам с руководителем Азербайджана в рамках Минской группы ОБСЕ. Но переговоры не могут быть эффективными и полноценными без участия в них стороны конфликта - Карабаха", - добавил он.
После избрания Пашиняна премьером Республиканская партия Армении объявила себя оппозицией.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В 1-м квартале чистая прибыль банков увеличилась в 3 раза до 8,7 млрд гривен
ТОП-НОВОСТИ
|Медведев и Ко, или Узкий круг Путина замкнулся
|Представители отраслевых ассоциаций и бизнес сообществ выступили в поддержку формульного ценообразования на энергоносители
|Кому прекратят выплату жилищных субсидий и зачем их нужно переоформлять
|Банки стали менее активно брать валюту на позицию под перепродажу. Похоже, не верят в ее дальнейшее подорожание
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
В РУБРИКЕ
|Пашиняна выбрали премьером Армении: кто с ним будет работать?
|Медведев и Ко, или Узкий круг Путина замкнулся
|Послы ЕС рассмотрят расширение санкций против России
|Почему нынешний шанс реформировать ЕС может оказаться последним
Вопрос еврозоны всегда был ключевым для европейских политиков в рамках широкого процесса реформирования Евросоюза. Именно еврозона порождала самые большие противоречия между государствами-членами и была главным препятствием для согласования их позиций.
|В Японии ужесточили требования к криптовалютным биржам
|"Хезболла" празднует победу на выборах в Ливане
Это интересно
|Xiaomi осваивает рынок потокового воспроизведения музыки и видео
|Новый дрон Xiaomi стоит всего 64 доллара
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters