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Расторгнута сделка о продаже китайской CEFC 14% акций “Роснефти”
08:30 05.05.2018 |
Консорциум швейцарского трейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA) расторг соглашение с китайской энергетической компанией CEFC о продаже 14,16% "Роснефти".
Об этом сообщил Glencore, уточнив, что уведомление о расторжении сделки было направлено CEFC 4 мая.
Пакет, который предназначался для продажи китайской компании, купит Катарский суверенный фонд (QIA). Это соглашение вступит в силу с 7 мая.
QIA напрямую будет владеть 18,93% "Роснефти", а его партнер по первоначальной приватизационной сделке Glencore оставит себе только 0,57%.
Соглашение о продаже частным инвесторам 19,5% акций "Роснефти", принадлежавших "Роснефтегазу", было заключено 7 декабря 2016 года. Покупателем выступил консорциум Glencore и QIA, сумма сделки составила 10,2 млрд евро (692 млрд рублей).
Из них Glencore заплатила 300 миллионов, а QIA - 2,5 миллиарда. Остальная часть сделки обеспечена за счет кредита итальянского банка Intesa Sanpaolo.
Осенью прошлого года сообщалось, что китайцы покупают 14,16% акций "Роснефти" с премией 16% к средней рыночной цене за 30 дней.
Планировалось, что после завершения сделки у QIA останется 4,7% акций российской нефтяной компании, а у Glencore - 0,5%, что соизмеримо с первоначальными инвестициями в акционерный капитал. Информацию о сделке подтвердил тогда и глава "Роснефти" Игорь Сечин, добавив, что договор купли-продажи уже состоялся и сделка будет закрыта до конца 2017 года.
В марте этого года Bloomberg со ссылкой на Китайское рейтинговое агентство писал, что сделку решено отложить на неопределенный срок. В сообщении агентства говорилось, что сделка потребует существенного стартового платежа и зависит от привлеченного из-за рубежа финансирования.
Сделка задерживается из-за риска слишком сильного роста кредитной нагрузки CEFC, писало агентство. При этом там отмечали, что если сделка не будет закрыта, CEFC ждут существенные потери.
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