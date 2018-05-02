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Олигархи из России хранят в британских офшорах 34 млрд фунтов
08:26 02.05.2018 |
Общий объем средств, которые россияне хранят в британских офшорах - на Виргинских и Каймановых островах, - составляет 34 млрд фунтов стерлингов (47 млрд долларов США в пересчете). Об этом сообщил в воскресенье, 29 апреля, британский еженедельник The Sunday Times со ссылкой на материалы международной неправительственной организации Global Witness, которая борется с коррупцией и экологическими преступлениями в странах, экспортирующих природные ресурсы.
Как отмечает издание, эта сумма впятеро превышает объем средств, которые граждане России разместили в самой Великобритании. При этом 30 млрд из 34 млрд фунтов размещены на одних только Британских Виргинских островах. В целом за последнее десятилетие через британские территории из России прошли, по данным Global Witness, 110 млрд фунтов стерлингов. Это означает, что Великобритания стала вторым по важности направлением для российских офшорных инвестиций - больше их только на Кипре, отмечает Sunday Times.
Законопроект обяжет раскрывать личности бизнесменов
На фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии группа депутатов британского парламента намерена потребовать принятия законопроекта, который обяжет заморские территории Британии раскрывать личности бизнесменов, хранящих активы в их юрисдикции. В настоящее время Виргинские и Каймановы острова освобождены от этого требования, действующего по всей Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ответ на отравление Скрипалей уже обещала заморозить все находящиеся в стране средства российских олигархов. "В нашей стране нет места этим людям или их деньгам", - подчеркнула она.
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