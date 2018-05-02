Выборы премьера Армении провалены - что дальше?

Порядка 200 тысяч человек следили во вторник, 1 мая, за происходящим в парламенте на больших экранах, установленных на площади Республики в Ереване. Единственным кандидатом, выдвинутым на высший пост в государстве, был глава оппозиционной парламентской фракции блока "Елк" ("Выход"), лидер протестного движения последних двух недель Никол Пашинян.

У оппозиции и заявивших о поддержке парламентских фракций альянса "Царукян" и партии "Дашнакцутюн" было 47 мандатов, в то время как для избрания главы правительства нужны были 53 голоса. У правящей Республиканской партии Армении (РПА) - 58 мандатов. Они и воспользовались ими, проголосовав против "кандидатуры от народа" - их было 56, 45 человек проголосовали "за".

У парламента Армении остается вторая попытка

Представители оппозиции и поддержавшие ее парламентские фракции "Царукян" и "Дашнакцутюн" считают, что у партии власти был шанс стабилизировать ситуацию в стране, однако она этим шансом не воспользовалась. Никол Пашинян заявил, что правящая РПА сама подписала себе приговор.

Теперь, как предписано армянским законодательством, через одну неделю (семь дней) должна состояться вторая попытка. Если и она не приведет к успеху, президент своим указом должен будет распустить парламент и в течение 30-45 дней назначить досрочные выборы. Никол Пашинян, в частности, готовился возглавить временное правительство с тем, чтобы внести серьезные поправки в Избирательный кодекс Армении, который критиковали все политические силы, кроме РПА. Таким образом, партия власти проведет ровно такие же выборы, в честности и прозрачности которых сомневались в армянском обществе очень многие, считают местные наблюдатели.

Власти Армении не прислушались к согражданам

"Независимо от того, насколько предпочтительной для той или иной части армянского общества была кандидатура лично Никола Пашиняна, у меня нет сомнений, что подавляющее большинство граждан Армении желало смены власти", - заявил в беседе с DW президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

По его мнению, избрание Пашиняна являлось единственным сценарием, при котором выраженное массовыми протестами населения стремление было бы реализованным, а голосование в его пользу парламентариями стало бы наиболее очевидным и скорейшим выходом из политического кризиса, охватившего страну.

"Однако правящая Республиканская партия предпочла этому шагу очередную попытку удержать власть и провалила выборы премьер-министра", - сказал аналитик. Он уверен, что это решение, какими бы громкими словами оно не обосновывалось, было в большей степени продиктовано корпоративными интересами членов политической силы, уже два десятка лет пребывающей у власти, нежели готовностью прислушаться к своим согражданам и ответственностью за будущее страны.

"Остается надеяться, что сегодняшнее голосование не изменит мирный характер противостояния протестующих с правящей партией и через неделю последняя проявит способность смотреть в глаза реальности", - заключил Борис Навасардян.

Рубен Меграбян: "Политическая невменяемость власти"

Как считает эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян, Республиканская партия продемонстрировала "полное отсутствие государственного мышления, непонимание ситуации и политическую невменяемость".

"У нее был выбор, - разъясняет политолог, - стать активным участником процесса вывода страны из кризиса, возвращения политики из улицы в парламент, но она выбрала другое - ввергнуть страну в неделю беспрецедентных процессов, которые неизбежно приведут к лишению их рычагов власти". Меграбян напомнил об уместности в данной ситуации исторической цитаты про Бурбонов - "они так ничего и не забыли, но и ничему не научились". "Они так и не понялислова Сержа Саргсяна - "я не прав, прав Никол", - подчеркнул Рубен Меграбян.

"Верхушке РПА показалось, что неправы все, правы только они, и это опасная иллюзия, - уверен политолог. - Полагаю, у них есть все же шанс принять единственно правильное решение - избрать Никола Пашиняна переходным премьером и добровольно сдать власть через неделю. Это кратчайший путь выведения страны из кризиса".

Пашиняна объявил о тотальных действиях гражданского неповиновения

На улицах армянской столицы протестуют сотни тысяч человек. Все центральные улицы города парализованы. К протестантам присоединяются все новые люди. Они скандируют имя лидера протестного движения Никола Пашиняна, антиправительственные лозунги и призывы к РПА признать свое поражение. Никол Пашинян заявил, что не позволит кучке республиканцев "отнять победу у народа" и призвал своих сторонников с утра в среду, 2 мая, объявить забастовку и заблокировать все дороги.

"Наше движение не может не завершиться победой, - заявил Пашинян на многотысячном митинге в Ереване. - С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование - признать победу народа и избрать премьером кандидата народа".