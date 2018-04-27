Дерипаска решил отказаться от контроля над “ Русалом”

Попавший под санкции российский бизнесмен Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50% и покинуть совет директоров компании, говорится в сообщении En+ на Лондонской бирже. Это последовало после того, как минфин США заявил, что может снять с "Русала" санкции, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Доля Дерипаски в En+ составляет 66,08%, через эту компанию он владеет 48,13% в "Русале".

Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%. Это ему предложил независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, следует из сообщения на сайте биржи. Таким образом, снизится и его доля и в "Русале".

Дерипаска также решил покинуть совет директоров компании и согласился на назначение ряда новых независимых директоров с тем, чтобы они составляли большинство в совете.

Кроме того, компания сообщила, что обратилась в Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) с просьбой продлить срок для прекращения финансовых операций с 7 мая до 31 октября или другой даты, которую американский регулятор сочтет приемлемой.

В минфине США 23 апреля выдвинули условия, на которых с "Русала" могут снять санкции. Главные условия - Дерипаска должен отказаться от контроля над "Русалом", а компания должна обратиться в OFAC, подразделение минфина, отвечающее за санкционную политику, с просьбой об исключении из санкционных списков.

Американские власти получили ходатайство "Русала" об исключении из санкционного списка и собираются рассмотреть его в период до конца октября, отмечали тогда в минфине.

Минфин также сообщил, что принял решение продлить период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты с попавшим под санкции "Русалом" до 23 октября (ранее сроком завершения или отмены сделок было 5 июня).

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в министерстве финансов Франции написало, что американские чиновники прислушались к призыву ряда европейских государств ослабить санкции против "Русала". При этом агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщало, что Дерипаска собирается сохранить контроль над "Русалом", даже если компании придется бороться за выживание в условиях введенных США санкций.

По данным агентства, Дерипаска надеялся на лоббирование смягчения санкций со стороны европейских властей. О планах Дерипаски сохранить свои активы сообщало также агентство Рейтер со ссылкой на источник в российском минфине.

"Русал" в числе главных пострадавших

6 апреля американский минфин внес в санкционные списки семь российских бизнесменов, 17 высокопоставленных чиновников и 14 компаний, объяснив это "враждебными действиями России по всему миру". Сильнее всего от новых санкций пострадал Олег Дерипаска: помимо того, что в отношении него введены персональные санкции, в список попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Компания предупреждала инвесторов, что может допустить технический дефолт.

17 апреля Лондонская биржа металлов (LME) ограничила торговлю алюминием "Русала". Площадка приостановила выпуск варрантов - складских свидетельств о приеме товара - на алюминий российской компании. Ограничения будут действовать, пока биржа не выработает "приемлемый долгосрочный подход" работы с "Русалом" в сложившихся условиях.

11 апреля об ограничениях на торговлю российским алюминием также сообщила Нью-Йоркская товарная биржа (Comex).

17 апреля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что из опасений попасть под "вторичные" санкции США от поставок алюминия "Русала" отказались крупные японские трейдеры.