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Никол Пашинян объявил о продолжении акций оппозиции в Армении
16:09 27.04.2018 |
Глава фракции "Елк" в парламенте Армении, лидер протестного движения Никол Пашинян в пятницу, 27 апреля, объявил о продолжении акций оппозиции. По его мнению, отказ и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна от переговоров подтверждает кризис в правящей Республиканской партии.
Пашинян призвал парламентские фракции "Царукян" и "Дашнакцутюн" сформулировать позиции по вопросу избрания нового премьер-министра страны. По его мнению, выдвижение на пост премьер-министра кандидата от правящей партии не позволит уладить ситуацию. При этом оппозиция открыта для переговоров, заявил лидер протестов. По его словам, "победа народа должна быть зафиксирована де-юре".
Парламент обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра Армении 1 мая. В этот день на улицы выйдут "сотни тысяч граждан", заявил Никол Пашинян, который на данный момент является единственным кандидатом на эту должность.
Отказ от переговоров
Ранее в пятницу и.о. премьера Карен Карапетян отклонил предложение Пашиняна о встрече. Ситуация, при которой свою повестку диктует исключительно одна из сторон, не может считаться переговорами, отметил пресс-секретарь правительства Арам Араратян.
Массовые протесты
Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.
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