Никол Пашинян объявил о продолжении акций оппозиции в Армении

Глава фракции "Елк" в парламенте Армении, лидер протестного движения Никол Пашинян в пятницу, 27 апреля, объявил о продолжении акций оппозиции. По его мнению, отказ и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна от переговоров подтверждает кризис в правящей Республиканской партии.

Пашинян призвал парламентские фракции "Царукян" и "Дашнакцутюн" сформулировать позиции по вопросу избрания нового премьер-министра страны. По его мнению, выдвижение на пост премьер-министра кандидата от правящей партии не позволит уладить ситуацию. При этом оппозиция открыта для переговоров, заявил лидер протестов. По его словам, "победа народа должна быть зафиксирована де-юре".

Парламент обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра Армении 1 мая. В этот день на улицы выйдут "сотни тысяч граждан", заявил Никол Пашинян, который на данный момент является единственным кандидатом на эту должность.

Отказ от переговоров

Ранее в пятницу и.о. премьера Карен Карапетян отклонил предложение Пашиняна о встрече. Ситуация, при которой свою повестку диктует исключительно одна из сторон, не может считаться переговорами, отметил пресс-секретарь правительства Арам Араратян.

Массовые протесты

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.