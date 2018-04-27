Саргсян же ушел, почему Армения никак не успокоится?

В Армении продолжаются протесты и волнения несмотря на то, что премьер-министр страны Серж Саргсян еще 23 апреля объявил об отставке. Но разве не этого добивались его противники на улицах Еревана? Почему тогда протесты продолжаются? И что ждет Армению? DW задает основные вопросы и вместе с политологами ищет на них ответы.

"Бархатная революция" в Армении еще продолжается?

23 апреля сотни тысяч людей в Ереване отмечали отставку Сержа Саргсяна как свою победу - веселились и обнимались друг с другом. Но и 26 апреля некоторые улицы армянской столицы до сих пор перекрыты. Небольшие группы ходят по центру города, скандируя лозунг: "Никола в премьеры!", имея в виду лидера оппозиции Никола Пашиняна. Почему протсетующие не расходятся, разве главная цель не достигнута?

Нет, революция еще продолжается, уверены наблюдатели. Вышедшие на улицы Еревана требуют "полной капитуляции" правящей Республиканской партии Армении (РПА), включая уход в отставку и.о. премьера Карена Карапетяна.

"Одно из требований протестующих - выбор "премьер-министра из народа", что бы это ни значило. Но скорее всего имеется в виду Пашинян", - добавляет политолог Микаэл Золян.

Кто является главным противником протестующих в Армении?

РПА, которую возглавлял Серж Саргсян. В четверг, 26 апреля, он объявил, что оставляет и пост главы партии "ради мира и стабильности". Тем не менее люди не хотят уходить с улиц из страха, что "победу революции присвоят себе другие люди", объясняет Золян. Протестующие полагают, что и.о. премьера Карен Карапетян и РПА тянут время, чтобы "протесты выдохлись", и готовы пожертвовать Саргсяном, чтобы сохранить власть.

Чего добиваются протестующие?

Протестующие не уходят с улиц Еревана, потому что хотели не только персональной смены главы правительства, отмечает эксперт Фонда Карнеги Пол Стронски. "Они считают всю политическую систему Армении коррумпированной и хотят добиться ее большей подотчетности избирателям", - объясняет Стронски. Конкретное требование оппозиции - внеочередные выборы в парламент республики. Однако новым премьером, по мнению улицы, должен стать кто-то не от правящей РПА, чтобы гарантировать честный результат голосования, указывает Золян.

Что произойдет в Армении в ближайшие дни?

По закону выборы нового премьер-министра проводятся в течение семи дней после отставки прежнего, поэтому парламент Армении назначил на 1 мая специальное заседание, на котором рассмотрит вопрос о выборах главы правительства. Они могут состояться или в тот же день, или на следующий. Премьер-министра в ходе открытого голосования выбирают депутаты парламента. Свою кандидатуру на этот пост пока выдвинул только Никол Пашинян - как руководитель парламентской фракции партии "Елк" ("Выход").

Почему пост премьер-министра так важен?

Армения провела конституционную реформу, которая вступила в силу меньше месяца назад. Согласно ей, основные полномочия перешли из рук президента к премьеру. Ранее на протяжении 10 лет президентом был Серж Саргсян. "Теперь силовые структуры, экономика - все полномочия сосредоточены в руках премьера. Его называют поэтому суперпремьер", - говорит Микаэл Золян. К тому же глава правительства теперь является и верховным главнокомандующим.

Какие шансы у оппозиции, ведь в парламенте у нее меньшинство?

Самая большая интрига предстоящих дней. Фракция "Елк" имеет мало своих представителей в парламенте, так что без помощи других партий, включая "уклонистов" из РПА, набрать достаточно голосов за кандидатуру Пашиняна им не удастся. "Ему нужны голоса даже правящей партии, точнее шесть голосов", - подсчитал Микаэл Золян. Другие политические партии так называемой системной оппозиции могут предъявить претензии на премьерский пост и постараются подороже продать свои голоса, прогнозирует Золян.

Тем временем РПА ослабла еще больше: распалась ее коалиция с армянской революционной федерацией "Дашнакцутюн". И хотя у РПА все равно остается большинство голосов, "появилось очень много пространства для маневров и переговоров", констатирует Пол Стронски. Премьером может стать некая техническая временная фигура, которая пробует на этом посту только до внеочередных парламентских выборов, не исключил Стронски.

Оппозиция прекрасно понимает, что формальных рычагов для продвижения своей кандидатуры в парламенте у нее мало, поэтому постарается убедить протестующих оставаться на улицах. "Чем больше людей, тем выше шансы", - полагает Золян. Стронски также ожидает продолжения массовых протестов в Ереване в ближайшие выходные.

Внешняя политика Армении изменится, если оппозиция придет к власти?

"Если коротко, то нет", - уверен Микаэл Золян. По его убеждению, в Армении сложился национальный консенсус, что в сегодняшней ситуации не должно быть серьезных изменений во внешней политике страны вне зависимости от того, кто ею правит. Поэтому лидер оппозиции Пашинян "посылает сигналы всем международным игрокам, в том числе и России, не воспринимать его как опасность". Вместе с тем основные лозунги оппозиции - демократия, свобода, борьба с коррупцией - олицетворяют европейские ценности, заметил Золян.

Каким бы ни был исход противостояния в Армении, Россия сохранит сильные позиции в этой стране, уверен Пол Стронски, хотя он ожидает и улучшения отношений Еревана со странами Запада в случае прихода к власти оппозиции. Вместе с тем, по его ощущениям, события в Армении привлекли к себе намного меньше внимания на Западе, чем в России.