Правящие семьи Азербайджана связаны с секретными инвестициями через банк на Мальте - СМИ

Правящие семьи Азербайджана являются потенциальными бенефициарами десятков анонимных компаний, которые использовались для инвестирования в недвижимость, гостиницы и бизнес в Европе.

Об этом говорится в расследовании проекта Daphne Project, сообщает The Guardian.

В ходе расследования журналистам удалось установить, что в течение последних трех лет несколько сетей компаний использовали частный банк на Мальте для секретных инвестиций в Великобритании, Испании, Франции, Грузии и Черногории.

Многие из этих компаний вероятно действовали в интересах детей президента Азербайджан Ильхама Алиева и сыновей его министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова.

Утверждения подкреплены информацией, находящейся в публичном доступе, а также несанкционированно распространенными документами о месте проживания в Дубае.

В центре сети находятся компании, которые были клиентами банка Pilatus, штаб-квартира которого находится на Мальте. Его активы заморожены до окончания расследования, которое начал в марте банковский регулятор этой страны.

"Как представляется, эта информация впервые демонстрирует, что дочери президента владеют половиной Gilan Holding - одной из крупнейших в Азербайджане компаний", - говорится в статье.

Дочери Алиева - Лейла и Арзу Алиевы - не ответили на просьбу о комментарии. Юристы сыновей Гейдарова - Ниджат и Тали - сказали: "Наши клиенты - владельцы-бенефициары компаний (...), которые ведут абсолютно легитимный и законный бизнес".

Daphne Project создан, чтобы продолжить расследование мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галисии, которая в октябре прошлого года погибла при взрыве бомбы, заложенной в ее автомобиль.

Она, в частности, писала и о банке Pilatus, а ее источником была бывшая сотрудница учреждения россиянка Мария Ефимова.

В прошлом году Ефимова заявляла об угрозах в адрес ее семьи в России, а в марте сдалась полиции Греции. Мальта требует ее экстрадиции, но суд в Афинах отказал этом и освободил ее из-под стражи.