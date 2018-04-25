Финансовые новости
- |
- 25.04.18
- |
- 06:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кто такой Никол Пашинян: пять фактов о лидере революции в Армении
23:05 24.04.2018 |
Две недели назад Никол Пашинян был лишь шумным представителем немногочисленной оппозиции, оттесненной на галерку армянской действительности. Теперь он - лицо "бархатной революции", человек, который бросил вызов самому влиятельному политику страны и за считанные дни одолел его.
Пашинян возглавил протесты против Сержа Саргсяна, пересевшего в премьерское кресло после 10 лет президентства. Многотысячные мирные акции завершились добровольной отставкой главы государства.
Пашинян шел к этому 12 лет, но и теперь он далек от цели. Он признает, что настоящая революция только началась: мобилизовать недовольных против Саргсяна оказалось несложно, труднее будет переформатировать протестное движение в политическое и сломать выстроенную за десятилетие политическую и хозяйственную систему.
Аналитики и комментаторы сходятся во мнении, что Пашинян останется на авансцене армянской политики. Но кто он такой? Ниже приведены пять фактов о лидере "бархатной революции".
1. Пашинян - опытный бунтарь.
Половину своей взрослой жизни 42-летний оппозиционер провел на баррикадах, в подполье или в застенках.
При этом он всегда проповедовал ненасильственный протест. После парламентских выборов 2007 года устроил сидячую забастовку. Через два года он сам сдался властям и провел почти два года в тюрьме, все это время отрицая обвинения в организации массовых беспорядков после президентских выборов 2008 года.
На тех выборах с минимальным перевесом - 52,8% - победил Серж Саргсян.
2. Всю свою политическую карьеру Пашинян боролся с Саргсяном.
Но всегда в коалициях с другими оппозиционерами. "Бархатная революция" оставила его один на один с извечным противником - и Пашинян одолел его. "Протест был персонифицирован и с той, и с другой стороны: со стороны оппозиции его персонифицировал на себе Пашинян", - говорит директор Института Кавказа Александр Искандарян.
Пашинян - соратник первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и на парламентских выборах 2007 года поддерживал блок "Импичмент" против президента Роберта Кочаряна и премьера Сержа Саргсяна. Через год, после выборов главы государства Пашинян участвовал в протестах уже против Саргсяна-президента.
3. Пашинян - полевой командир революции, а не кабинетный политик.
Лысеющий приземистый мужчина в бейсболке и камуфляжной футболке органичнее смотрится на митинге или в толпе, чем на парламентской трибуне или в кабинете. Он не заявляет о президентских или премьерских амбициях, и наблюдатели отводят ему пусть и важную, но вряд ли основную роль в постреволюционной Армении.
"Логика бархатных революций заключается в том, что тот, кто ее совершил, и должен взять на себя ответственность за страну. Логика требует, чтобы Никол Пашинян сейчас был у власти и возглавил Армению. Возможно, он захочет эту логику изменить", - полагает исполнительный директор Общественного радио Армении Марк Григорян.
Сам Пашинян говорит, что считает примером для подражания Нельсона Манделу - политика, который после победы над противником посвятил себя идее объединения расколотой нации.
4. Пашинян не ищет карьеры вечного оппозиционера.
Несмотря на выносливость подпольщика и образ заводилы недовольных, Пашинян последователен в своем стремлении заручиться мандатом избирателей. Даже сев в тюрьму, он почти сразу выдвинул свою кандидатуру в парламент, но на выборах проиграл.
Выйдя по амнистии, в 2012 году он сумел стать депутатом, а через пять лет переизбрался вновь. Вскоре после этого Пашинян поднял планку и вступил в борьбу за пост мэра Еревана - но проиграл действующему градоначальнику от правящей Республиканской партии.
Директор Института Кавказа Искандарян полагает, что в постреволюционных органах исполнительной власти Пашинян займет "какой-то пост".
Пашинян сам говорил, что отставка Саргсяна - только первый рубеж в долгой борьбе. Теперь нужно сломать систему, выстроенную при Саргсяне, и не допустить сохранения фактической власти в руках бывшего президента, возможно с чисто косметическими изменениями. Это само по себе не так просто, и вот почему.
Выйдя по амнистии, в 2012 году он сумел стать депутатом, а через пять лет переизбрался вновь. Вскоре после этого Пашинян поднял планку и вступил в борьбу за пост мэра Еревана - но проиграл действующему градоначальнику от правящей Республиканской партии.
Директор Института Кавказа Искандарян полагает, что в постреволюционных органах исполнительной власти Пашинян займет "какой-то пост".
Пашинян сам говорил, что отставка Саргсяна - только первый рубеж в долгой борьбе. Теперь нужно сломать систему, выстроенную при Саргсяне, и не допустить сохранения фактической власти в руках бывшего президента, возможно с чисто косметическими изменениями. Это само по себе не так просто, и вот почему.
5. Политическая платформа Пашиняна не пользуется популярностью.
На последних парламентских выборах в 2017 году блок, в который входит партия Пашиняна, набрал менее 8% голосов. Он представляет либеральную оппозицию, которая выступает за европейскую интеграцию Армении.
"Бархатную революцию" делала не она, а толпа молодых беспартийных горожан, фактически не представленных в парламенте, отмечает Томас де Ваал, эксперт Carnegie Endowment по Южному Кавказу.
"Поэтому стране сейчас так нужны парламентские выборы, однако у оппозиции нет ни структуры, ни партии, вокруг которых можно объединить сторонников", - говорит де Ваал.
Поскольку после конституционной реформы Армения от президентской формы правления перешла к парламентской, для реальной смены власти в стране Пашиняну придется не только собрать разрозненную оппозицию под знамена существующего лишь пару недель дней и пока даже безымянного революционного движения, но и договориться о коалиции ради большинства в парламенте, отмечает эксперт британского Королевского института международных отношений Chatham House Лоуренс Броер.
"Пашинян старательно избегал воинственной риторики на площади. Это хорошая традиция, ее стоит сохранить", - пишет он.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курсовые тренды на межбанке 24 апреля формировались под влиянием сокращения предложения со стороны экспортеров
ТОП-НОВОСТИ
|Компромат из 90-х: Кто заказал Труханова
|Законодательная “пустышка”: Зачем МЭРТ штрафы за отсутствие регистрации
|В НАТО на 60%: Чем Украина гордится перед Альянсом
|"Киевпастранс" намерен повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
В РУБРИКЕ
|Кто такой Никол Пашинян: пять фактов о лидере революции в Армении
|Евростат назвал страны ЕС с крупнейшим госдолгом
|Финляндия решила свернуть эксперимент по выплате базового дохода
|Деньги, секс, икра и 17 депутатов: что известно о масштабной схеме подкупа в ПАСЕ
|Могут ли Меркель и Макрон спасти ядерное соглашение с Ираном
|Акции “Русала” в Гонконге на открытии торгов взлетели на 24%, далее растут до 37%
Это интересно
|Японские компании видят большие возможности в небольших промышленных роботах — коботах
|Twitter запретил рекламу “Лаборатории Касперского”
|Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства
|Intel прекращает разработку умных очков
|Компания Amazon представила собственный браузер для Android
|Анонсирован геймерский смартфон Nubia Red Magic с 5,99-дюймовым экраном
|Мошенники похитили десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram