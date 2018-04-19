В России планируется введение стандартов в области искусственного интеллекта

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) выступило с инициативой создания национальных стандартов в области искусственного интеллекта и «умной» энергетики.

О проекте рассказала газета «Известия». Ожидается, что введение стандартов будет способствовать развитию перспективных направлений науки и техники в России.

Стандартизация технологий искусственного интеллекта затронет многие сферы. Среди них названы системы общественной безопасности, медицина, сельское хозяйство, транспорт, «умный» дом и пр.

Разработка стандартов поручена техническому комитету «Кибер-физические системы». Предполагается, что нормативные документы будут создаваться совместно с учёными и бизнес-сообществом. Речь идёт о терминологии, форматах обмена данными, программных интерфейсах, методиках испытаний и т. д.

Комитет будет также участвовать в создании международных стандартов, чтобы защищать интересы российских технологических компаний на мировом рынке.

В целом, появление стандартов должно способствовать цифровой трансформации различных отраслей. Нормативные документы позволят унифицировать технические требования и обеспечат возможность совместной работы систем различных производителей.