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В России планируется введение стандартов в области искусственного интеллекта
13:41 19.04.2018 |
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) выступило с инициативой создания национальных стандартов в области искусственного интеллекта и «умной» энергетики.
О проекте рассказала газета «Известия». Ожидается, что введение стандартов будет способствовать развитию перспективных направлений науки и техники в России.
Стандартизация технологий искусственного интеллекта затронет многие сферы. Среди них названы системы общественной безопасности, медицина, сельское хозяйство, транспорт, «умный» дом и пр.
Разработка стандартов поручена техническому комитету «Кибер-физические системы». Предполагается, что нормативные документы будут создаваться совместно с учёными и бизнес-сообществом. Речь идёт о терминологии, форматах обмена данными, программных интерфейсах, методиках испытаний и т. д.
Комитет будет также участвовать в создании международных стандартов, чтобы защищать интересы российских технологических компаний на мировом рынке.
В целом, появление стандартов должно способствовать цифровой трансформации различных отраслей. Нормативные документы позволят унифицировать технические требования и обеспечат возможность совместной работы систем различных производителей.
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