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В Ереване полиция задерживает оппозиционеров
12:42 19.04.2018 |
В столице Армении полиция начала задержания участников акции протеста, заблокировавших правительственные здания на площади Республики в центре Еревана. В отделения полиции доставлены уже 20 демонстрантов, сообщила пресс-служба полиции Армении в четверг, 19 апреля.
По сообщению армянского интернет-портала News.am, на площадь Республики прибыло много полицейских и бойцов полицейского спецназа. Участники акции садятся на землю в знак протеста. Полицейские забирают наиболее активных участников, некоторых несут на руках. Часть активистов оказывает сопротивление полицейским.
В столице Армении проходит операция по восстановлению порядка
Ранее полиция объявила о начале операции по восстановлению общественного порядка в Ереване. В ее рамках они освобождают входы во все заблокированные демонстрантами правительственные здания.
Лидер протестующих - депутат парламента Армении Никол Пашинян - призвал митингующих не оказывать сопротивления правоохранительным органам. В то же время он призвал сторонников продолжать акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.
Согласно последним сообщениям, протестующие разделились: часть из них осталась у правительственных зданий, а часть - во главе с Пашиняном - начала шествие по улицам Еревана. В шествии участвуют несколько сот человек.
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