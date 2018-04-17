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Меры по блокировке Telegram могли вызвать сбои в работе MasterCard в России
21:49 17.04.2018 |
Российские пользователи системы online-платежей банковскими картами MasterСard столкнулись со сбоями в работе сервиса. В частности, наблюдаются проблемы с получением SMS-сообщений для подтверждения операций.
По словам специалистов, причиной проблем может быть частичная недоступность шлюза 3DSecure MasterCard. Предположительно, сбои связаны с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России.
Помимо этого, сбои наблюдались в работе приложения Viber, а также сайта самого Роскомнадзора. По словам представителей ведомства, неполадки в работе сайта вызваны DDoS-атаками. В настоящее время специалисты Роскомнадзора и ПАО "Ростелеком" предпринимают меры по отражению атак.
Напомним, ранее Роскомнадзор начал блокировать множество IP-адресов, использующихся мессенджером Telegram для обхода запрета. Помимо более 600 тыс. IP-адресов Amazon , ведомство заблокировало 1 048 574 IP-адреса Google в подсети 35.192.0.0/1.
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