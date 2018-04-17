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Парламент Армении избрал Саргсяна премьером на фоне массовых протестов
20:37 17.04.2018 |
Бывший президент Армении Серж Саргсян избран премьер-министром на специальном заседании парламента.
Об этом сообщает Newsam.
За Саргсяна проголосовали 77 депутатов Национального собрания, против - 17. Его кандидатуру представила правящая Республиканская партия Армении.
Впервые в Армении избирается премьер-министр после принятых конституционных изменений.
Правительство должно быть сформировано в 15-дневный срок после избрания премьер-министра. В пятидневный срок глава правительства представляет президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в трехдневный срок назначает вице-премьеров и министров или обращается в Конституционный суд.
На этой неделе в Ереване начались акции протеста, участники которых выступают против выдвижения Саргсяна на должность премьер-министра. После конституционной реформы в стране основная власть перешла от президента к премьеру.
В столице Армении пострадали уже более 40 человек, в основном люди поранились о колючую проволоку или пострадали в давке. Полиция применяла спецсредства.
Оппозиционный депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил о начале в стране "бархатной" революции.
Напомним, 2 марта армянский парламент впервые выбирал президента, которым стал бывший премьер и посол Армен Саркисян.
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