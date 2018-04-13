Суд заблокировал мессенджер Telegram в России

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. По словам судьи, решение подлежит немедленному исполнению.

Роскомнадзор подал иск 6 апреля - на следующий день после истечения срока, которое ведомство отвело Telegram на передачу Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключей шифрования. Требование передать эти ключи прописаны в пакете законов Ирины Яровой и Виктора Озерова, который Госдума России приняла в 2016 году.

Криптографические ключи - это секретные коды, которые используются в алгоритмах мессенджера для чтения и шифровки сообщений. По словам предствителей мессенджера, коды невозможно выдать, поскольку они постоянно меняются и находятся в разных юрисдикциях.

ФСБ и Роскомнадзор настаивали, что мессенджер используют террористы, и чтение приватной переписки позволит боротся с преступностью.

Главная битва Рунета

Иску предшествовала сначала публичная перепалка главы Роскомнадзора Александра Жарова с основателем Telegram Павлом Дуровым, поводом к которой стало требование зарегистрировать мессенджер в реестре операторов распространения информации.

Ключи шифрования ФСБ стала требовать после того, как мессенджер был включен в реестр. Telegram требование игнорировал, ФСБ подала в суд на мессенджер и выиграла. Дело дошло до Верховного суда, который также признал законным приказ ФСБ об обязательном раскрытии ключей шифрования.

"Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", - заявил Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы "Агора", чьи юристы представляют интересы Telegram.

"Telegram очень удобный, мы действительно используем его, в том числе для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет достигнут консенсус. Насколько мы понимаем, он пока не найден", - прокомментировал журналистам новость об иске пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям", - добавил он.

Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что угрозы блокировки мессенджера не принесут никаких плодов и Telegram продолжит выступать за свободу и тайну личной переписки.

Не конец?

Telegram - не единственный мессенджер, который не исполняет требования Роскомнадзора. Facebook, WhatsApp, Signal и другие популярные западные сервисы также не спешат предоставлять ФСБ ключи шифрования.

Пользователи между тем активно осваивают способы обхода блокировок.

В десктоп-версии Telegram обойти запрет можно через сетевой протокол SOCKS5. Он позволит подключаться к мессенджеру через сервера, расположенные в странах, где Telegram не запрещен.

В мобильной версии Telegram обход блокировок возможен с помощью виртуальных частных сетей (VPN). Они подменяют сетевой адрес пользователя так, словно он находится в другой стране. Подобными ухищрениями пользуются в Иране, власти которого также пытаются запретить Telegram.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на основателя сервиса комьюнити-аналитики Combot Федора Скуратова, число установок бота для Telegram Socks5 Bot в России раньше достигало 2 тысяч в день, но на фоне угрозы блокировки Telegram резко выросло.

За 11 апреля прокси-бот поставили больше 7 тысяч новых пользователей, а в четверг, 12 апреля, более 67 тысяч. Более половины пользователей Telegram в России поставят VPN или прокси-сервисы и продолжат пользоваться мессенджером в случае блокировки, отметил эксперт.