Медведев навсегда - денег нет, но он удержится

Глава российского правительства отчитался об итогам своей работы за прошедшие шесть лет: сначала перед президентом России, а потом и перед парламентом. Никаких ошибок он не видит - одни достижения. По мнению Дмитрия Медведева, "ситуация в целом абсолютно стабильная".

Крым, Сирия, санкции

Медведев не сразу пошел с отчетом к депутатам. У него, как известно, немало влиятельных противников, которые хотели бы посадить в кресло премьера своих ставленников. Среди них называют и главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, и руководителя "Роснефти" Игоря Сечина. И этими "гигантами" из окружения Владимира Путина список не исчерпывается.

Неудивительно, что вначале Дмитрий Медведев предпочел отчитаться перед главным "слушателем номер один". Президент выслушал его благосклонно и сделал это весьма демонстративно. Эта встреча явно не должна была ни у кого оставить сомнений в том, что Медведев останется на своем посту и после выборов, на следующую шестилетку, потому что президент больших ошибок в работе правительства не видит.

Собственно, надо быть объективными. Больших ошибок, наверное, и не было. Ведь проблема этой шестилетки лежала за пределами экономической теории и практики. Президент, вместе с военными, аннексировал Крым, втянул страну сначала в военные действия на территории Украины, а затем и Сирии. Как результат: против российских политиков, олигархов, компаний, а местами и страны в целом вводились в действие все новые санкции.

Все это никак не зависело от правительства. Его задачей было не допустить паники и обвала национальной экономики. И с этим, пусть неидеально, но оно явно справилось. И намерено, судя по отчету Дмитрия Медведева, теми же методами справляться и дальше. О том, что кризис в экономике начался еще до аннексии Крыма и введения каких бы то ни было санкций в 2013 году, сегодня напоминать не принято. Ведь это все равно, что прямо обвинить Владимира Путина, возглавлявшего правительство до начала 2012 года, в бездарности, которая и не позволила использовать высокие цены на нефть для модернизации экономики .

Миронов - последний оппозиционер

Никто не сомневался в том, что вопросы депутатов Дмитрию Медведеву были обсуждены и согласованы заранее. Причем, с учетом российских традиций самоцензуры, неважно, решали ли это руководители парламентских партий и фракций или непосредственно пресс-служба премьера. Главное, что резких атак на председателя правительства себе почти никто не позволил, а большинство вообще читало по бумажке.

Показательно, что резче всех после отчета Медведева высказался Сергей Миронов, лидер "Справедливой России" - единственной из парламентских партий, не выставившей своего кандидата на президентских выборах и давно уже воспринимающейся как политический труп. Только Миронов позволил себе заявить, что правительству нужны структурные и кадровые перемены, а программа должна быть пересмотрена.

Не было во время отчета и подробного разговора о новом обвале: пока не экономики в целом, а цен на акции российских компаний и курса национальной валюты. И это при том, что из заявлений Медведева было ясно: у правительства пока нет никакого четкого плана, как реагировать на новые американские санкции, которые уже стоили российской экономике не меньше 16 миллиардов долларов.

Антисанкции: чтобы не было соблазна

В целом похоже, что кабинет министров и дальше намерен работать с населением по старой формуле: "Мы не будем меньше пить - это вы будете меньше есть". Причем, в первую очередь, зарубежных товаров. Не исключил Медведев и возможного повышения налога на доходы физлиц.

Очевидно, что страна находится на пороге нового обвала покупательной способности населения, прежде всего - из-за падения курса рубля. И граждан надо убедить в том, что их качество жизни ухудшилось по вине американцев. Лучший способ для этого, как показала предыдущая шестилетка - это новые антисанкции.

В прошлый раз россияне не испытали разочарования от того, что больше не могут покупать дорогие иностранные продукты - власти просто изъяли их из продажи. И сейчас правительство, похоже, рассматривает похожую тактику. "Ожидаю, что наши депутаты выступят с соответствующими инициативами. Мы ведь получаем продукты из США. На наших рынках полно западных продуктов", - намекнул Медведев парламентариям.

То же правительство, тот же премьер и та же программа - вот главные итоги выступления Дмитрия Медведева в Госдуме. Центр стратегических разработок может сколько угодно фантазировать насчет ключевых тем Владимира Путина, но дату инаугурации президента Кремль все равно поручил озвучить Дмитрию Медведеву, демонстрируя уровень доверия к нему главы государства.

Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе

