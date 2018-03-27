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Из Молдавии высылаются трое российских дипломатов
17:25 27.03.2018 |
Власти Молдавии высылают трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии.
"В МИДЕИ был приглашен во вторник посол Российской Федерации в Молдавии Фарит Мухаметшин. В вербальной ноте ему сообщили, что согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях (1961 года) трое дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персона нон-грата и обязаны покинуть территорию республики в течение семи дней", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что решение принято "в знак солидарности с Королевством Великобритании и Северной Ирландии вследствие выводов Европейского совета от 23-24 марта 2018 года, который квалифицировал нападение в Солсбери как угроза против коллективной безопасности и международного права", говорится в сообщении.
На прошлой неделе, после отравления С.Скрипаля, председатель парламента Молдавии Андриан Канду выразил солидарность с Великобританией и заявил о поддержке Кишиневом позиции Лондона.
В мае прошлого года Молдавия выслала трех российских дипломатов, по обвинению в шпионаже. В ответ Россия выслала из Москвы трех молдавских дипломатов.
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