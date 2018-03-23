Компания Курченко стала единственным поставщиком угля из ОРДЛО

Компания «Газ-Альянс», подконтрольная Сергею Курченко, назначена единственным поставщиком угля с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг. Источник в руководстве угольной компании «Ровенькиантрацит», которая работает в ЛНР, также рассказал РБК, что вывоз угля передали структурам, связанным с Курченко.

Информацию о передаче структурам Курченко монополии на экспорт угля из ДНР и ЛНР подтверждает и проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю донбасским углем, рассказал РБК один из авторов обращения на условиях анонимности, не уточнив, отправлено ли уже это письмо. Трейдеры недовольны новой схемой поставок и подготовили обращение на имя Путина, Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Юрия Чайки и министра экономического развития Максима Орешкина, говорит источник РБК. Об обращении известно и Бригу.

В документе говорится, что 14 марта 2018 года Министерство экономического развития России направило телеграмму «РЖД Логистике», в которой сообщается о запрете вывозить уголь из ДНР и ЛНР для всех компаний, за исключением «Газ-Альянса», сообщил собеседник РБК. Представитель «РЖД Логистики» заявил РБК, что компания не получала такой телеграммы. В пресс-службе министерства на запрос РБК о предоставлении «Газ-Альянсу» статуса эксклюзивного поставщика угля из Донбасса ответили, что «этот вопрос не входит в сферу деятельности ведомства, у нас есть только межведомственная комиссия которая занимается гуманитарной помощью».

«Это все делается в рамках работы «Внешторгсервиса» по предприятиям, перешедшим под госуправление», - пояснил депутат. Компания «Внешторгсервис» взяла на себя управление предприятиями ДНР и ЛНР (металлургическими заводами и угольными шахтами, включая «Донецксталь» и предприятия, принадлежащие холдингу ДТЭК Рината Ахметова, - Енакиевский, Макеевский и Алчевский метзаводы и др.), а «Газ-Альянс» отвечает за сбыт их продукции (металла и угля). Это абсолютно гуманитарный неприбыльный проект, нужно это понимать», - отметил Бриг.​

«Внешторгсервис» под контролем

Компания «Внешторгсервис» зарегистрирована в Южной Осетии, ее генеральным директором является Владимир Пашков, ранее занимавший должность вице-губернатора Иркутской области. Экс-глава Совбеза ДНР и лидер движения «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский на своей странице в Facebook писал в ноябре 2017 года, что «оперативный контроль над «Внешторгсервисом» был передан в руки оказавшемуся в России, но не порвавшему, судя по возврату ему одесских активов и многочисленным коммерческим операциям, с Украиной Сергею Курченко».