В Армении президент впервые избран парламентом

Парламент Армении в пятницу, 2 марта, тайным голосованием избрал нового президента. Им стал бывший посол в Великобритании 64-летний Армен Саркисян, кандидатуру которого выдвинули президент Серж Саргсян и правящая Республиканская партия. За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против - десять. Очевидно, что это были члены фракции оппозиционного блока "Елк" ("Выход"). Саркисян был единственным кандидатом на эту должность.

Новоизбранный президент Армении приступит к исполнению своих обязанностей 9 апреля, когда истечет срок полномочий действующего главы государства. В тот же день парламент назовет имя премьер-министра страны, в руках которого будет сосредоточена вся власть. Правительство отправится в отставку, а новое будет сформировано в период с первого по десятое мая.

Президент теперь избирается на семь лет и может находиться на этом посту только один срок. Он не может заниматься какой-либо другой деятельностью, в том числе и предпринимательской, выполнять иную оплачиваемую работу. Президент также не может состоять в какой-либо партии.

Оппозиция настаивала на всенародном голосовании

Оппозиция до последнего критиковала изменения и призвала Конституционный суд признать противоречащими основному закону положения регламента парламента, предусматривающие избрание президента в Национальном собрании. Глава оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян предложил провести выборы президента всенародным голосованием, как было принято раньше. Однако для обращения в Конституционный суд необходимы подписи 21 депутата, а их оппозиционеры собрать не смогли.

По мнению политолога Айка Халатяна, оппозиция всегда была недовольна конституционным референдумом 2015 года. Она считает, что реформы были затеяны президентом для сохранения собственной власти.

"Поскольку все управленческие полномочия будут у премьер-министра, а это, скорее всего, будет именно Серж Саргсян, у нового президента будут чисто церемониальные функции", - заявил Халатян. Более того, по его словам, сейчас правящая Республиканская партия корректирует законодательство с тем, чтобы еще больше ограничить его полномочия в интересах премьер-министра. Тогда президент больше не сможет являться членом Совета национальной безопасности. Его отныне будет возглавлять премьер-министр. Ограничиваются также возможности президента даровать помилование, предложения о помиловании или об отказе в нем будет представлять премьер-министр.

"Елк" считает, что власти прилагают все усилия для того, чтобы полномочия у будущего премьер-министра были даже больше, чем у ныне действующего президента.

В тени премьера

По мнению Айка Халатяна, кандидатура нового президента вполне укладывается в политику Сержа Саргсяна последних лет, когда на ключевые посты назначаются люди, незамеченные в скандалах в Армении, тесно связанные с властью, но при этом напрямую не ассоциирующиеся с ней и которых общество хотя бы не встретит негативно.

"Учитывая пророссийский имидж многих армянских политиков, Армен Саркисян имеет имидж прозападного, - говорит Халатян. - У него хорошие отношения как с Россией, так и с европейскими странами, в которых он подолгу работал". Для России же будет более важной фигура премьер-министра, ответственного за принятие всех важных решений. Поэтому ей и безразлично, кто будет президентом Армении. Главное в Москве видят в том, чтобы кто бы ни был у власти в Армении, так или иначе согласовывал свою политику с ней.

Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян также отмечает существенное снижение полномочий президента с переходом к парламентской форме правления. По его словам, уступая кресло, Серж Саргсян уступает ему не рычаги исполнительной власти, и даже не резиденцию, а всего лишь вывеску. Армен Саркисян не наделен возможностями что-то изменить в реальном раскладе сил на политическом поле и стать своего рода "силовым полюсом". По словам Меграбяна, это не всенародно избранный президент, его избрал парламент, которому он де-факто и будет подотчетен. "Тем более что он - человек системы, выдвинутый ей не для того, чтобы по своей воле что-то менять, а чтобы создать своей новизной впечатление, что что-то меняется", - сказал политолог.

С другой стороны, имея за плечами кратковременное премьерство еще в конце 90-х, а также успехи в бизнесе и в России, и на Западе, будучи опытным организатором, умеющим находить общий язык с оппонентами, Армен Саркисян может помочь системе обеспечить более широкий маневр в сложном клубке отношений Армении с Россией и с Западом, считает Меграбян. Он подчеркивает, что преувеличивать возможности президента Саркисяна, при всей успешности его как личности, также не следует, ведь "политику будет формировать правительство, которое наверняка возглавит Серж Саргсян".