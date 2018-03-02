В пригороде Берлина полиция задержала Андрея Ковальчука - предполагаемого организатора контрабанды кокаина в Россию через российское посольство в Аргентине. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков в пятницу, 2 марта, агентству РБК. "Пришли ночью полицейские, задержали, объяснили, что будет вопрос о выдаче стоять", - пояснил Жеребенков. Одновременно адвокат отметил "корректное поведение немецкой полиции, которая намерена во всем разобраться".

Ковальчук заявляет, что его подставили

Ранее Тверской суд Москвы заочно выдал ордер на арест Андрея Ковальчука, российские власти объявили его в международный розыск. По данным некоторых СМИ, он является бывшим сотрудником департамента безопасности российского МИДа.

Через своего адвоката Ковальчук заявил, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью "дискредитировать российскую дипмиссию". Он настаивает на том, что в чемоданах, обнаруженных в школе при посольстве РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи и намерен "предоставить доказательства следствию".

Кокаин перевозили бортом спецотряда "Россия"?

В середине февраля нынешнего года стало известно, что в декабре 2016 года в школе на территории посольства РФ в Аргентине были обнаружены 12 чемоданов с кокаином, вес которого составлял около 350 килограммов. Его стоимость оценили в 50 млн долларов. В ноябре 2017 года в России в связи со случившимся возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков, в настоящее время его расследованием занимается Следственный департамент МВД.

Аргентинские правоохранительные органы полагают, что сотрудники посольства РФ были причастны к торговле наркотиками. В схеме по поставке наркотиков, вероятно, замешан лайнер спецотряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства. Ранее Тверской суд Москвы арестовал троих человек по этому делу: Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абьянова.