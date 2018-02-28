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Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании денег
11:08 28.02.2018 |
Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank - крупнейшего датского банка в Эстонии. Об этом сообщила 27 февраля датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Осведомитель полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе "семье Путина и ФСБ" и уже провела ряд подозрительных операций, указывает OCCRP.
Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. По мнению специалиста по финансовым расследованиям Л. Берка Файлса, в данном случае провал Danske Bank в отслеживании происхождения денег клиентов можно оценить "в 11 баллов по шкале от 1 до 10" .
Deutsche Bank и "русская прачечная"
Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.
Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как отмечает OCCRP, все трое причастны к "зеркальным сделкам" в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 млрд долларов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка", связанного со схемой "русской прачечной".
В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается. Ранее сообщалось о его причастности к другим схемам отмывания денег - в частности, о том, что через счета, зарегистрированные на подставных лиц из Азербайджана, проходили миллиарды евро.
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