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Washington Post сообщила о контактах Пригожина с Сирией
12:39 23.02.2018 |
Близкий к Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер", находился в тесном контакте с Кремлем и сирийскими чиновниками до и после авиаудара США по правительственным силам в Сирии, в результате которого погибли россияне. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.
Так, в перехваченном от 24 января разговоре Пригожин сообщает высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он "заручился разрешением" от неназваного российского министра продвигаться вперед с "быстрой и сильной" инициативой, которая будет иметь место в начале февраля.
"Хороший сюрприз"
В разговоре от 30 января российский бизнесмен говорит, что у него есть "хороший сюрприз" для президента Сирии Башара Асада, который "случится с 6 по 9 февраля". Согласно одному из отчетов разведки США, министр в канцелярии президента Сирии Мансур Фадлалла Аззам пообещал Пригожину, что его работа будет оплачена.
Отчеты американской разведки также свидетельствуют, что в этот период увеличивается частота переговоров Пригожина с чиновниками из администрации президента России, в том числе с руководителем администрации Антоном Вайно и его заместителем Владимиром Островенко. Содержание их разговоров неизвестно. Они продолжались до 5 февраля и возобновились после атаки.
Коалиция США 7 февраля нанесла удар по проправительственным силам в Сирии в районе города Дейр-эз-Зор. США заявили, что это был ответный удар на атаку против штаба вооруженной оппозиции, в котором находились американские военные советники. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в результате этих ударов погибли российские наемники из ЧВК "Вагнер". Точное число погибших россиян неизвестно. По различным данным, при авиаударе могли погибнуть от 13 до 334 россиян.
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