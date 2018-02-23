Washington Post сообщила о контактах Пригожина с Сирией

Близкий к Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер", находился в тесном контакте с Кремлем и сирийскими чиновниками до и после авиаудара США по правительственным силам в Сирии, в результате которого погибли россияне. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

Так, в перехваченном от 24 января разговоре Пригожин сообщает высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он "заручился разрешением" от неназваного российского министра продвигаться вперед с "быстрой и сильной" инициативой, которая будет иметь место в начале февраля.

"Хороший сюрприз"

В разговоре от 30 января российский бизнесмен говорит, что у него есть "хороший сюрприз" для президента Сирии Башара Асада, который "случится с 6 по 9 февраля". Согласно одному из отчетов разведки США, министр в канцелярии президента Сирии Мансур Фадлалла Аззам пообещал Пригожину, что его работа будет оплачена.

Отчеты американской разведки также свидетельствуют, что в этот период увеличивается частота переговоров Пригожина с чиновниками из администрации президента России, в том числе с руководителем администрации Антоном Вайно и его заместителем Владимиром Островенко. Содержание их разговоров неизвестно. Они продолжались до 5 февраля и возобновились после атаки.

Коалиция США 7 февраля нанесла удар по проправительственным силам в Сирии в районе города Дейр-эз-Зор. США заявили, что это был ответный удар на атаку против штаба вооруженной оппозиции, в котором находились американские военные советники. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в результате этих ударов погибли российские наемники из ЧВК "Вагнер". Точное число погибших россиян неизвестно. По различным данным, при авиаударе могли погибнуть от 13 до 334 россиян.