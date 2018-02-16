На болтах из Поднебесной. Российский ВПК с китайской начинкой

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На болтах из Поднебесной. Российский ВПК с китайской начинкой

 Антон Михненко / Деловая столица

Оборонная промышленность РФ использует китайские комплектующие, симулируя программы импортозамещения.

Невзирая на пафос заявлений руководства России касаемо успешности процесса импортозамещения, в действительности не так все гладко, как это в большинстве случаев преподносится российскому народу. Политика замены импортного отечественным, провозглашенная Кремлем после начала агрессии против Украины и ввиду ухудшения отношений с Западом, не смогла решить имеющиеся проблемы. Ну не выходит у российских предприятий наотрез отказаться от иностранных закупок. Приобретение РФ импортного оборудования продолжается, при этом далеко не последнее место здесь занимает китайская продукция. Причем даже в таком сегменте, как оборонно-промышленный комплекс.

То, что ситуация с российской промышленностью непростая, в начале февраля 2018 г. в своем февральском "мониторинге" сообщили специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). По их оценкам, зависимость российской промышленности от импорта выросла до 92-93%. Как показали опросы академии, которые проводились в течение трех последних лет, хуже всего обстоят дела с оборудованием. Если в 2015 г. 30% предприятий выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к 2017 г. таких осталось лишь 7%.

Основным препятствием для отказа от зарубежных закупок было и до сих пор остается отсутствие российских аналогов любого качества. Причем острота проблемы нарастает. Как говорится в отчете РАНХиГ, если в 2015 г. 62% российских предприятий признали невозможность прекратить закупки за рубежом из-за того, что в России в принципе не производится нужная им продукция, то в 2017 г. их доля выросла до 69%. Кроме того, с 35% до 37% увеличилось количество топ-менеджеров, которые потенциально были бы готовы к замещению импорта, но не довольны качеством отечественных аналогов.

Фактически реальность оказалась таковой, что до самодостаточности России и, в частности, ее промышленности, еще далеко. На фоне потери возможности получать западное оборудование и технологии Москве пришлось не только искать внутренние резервы, но и переориентироваться на Китай, который может предложить внушительный перечень товаров, хоть и с худшими характеристиками. Купить китайское для РФ, невзирая на дискомфорт и болезненность восприятия, стало выгоднее, чем тратить силы и средства на организацию и осуществление производства в условиях сокращения доходов бюджета. Ведь восстановление промышленности, создание новых высокотехнологичных и самое главное - конкурентных изделий, непростая и чудовищно тяжелая задача.

Вот и выходит, что после 2014 г. Китай стал чуть ли не ключевым (если рассматривать по конкретным странам) торговым партнером РФ. Причем не без отпечатка событий в Украине. Так, если в 2014 г. товарооборот между странами составил $95,28 млрд, где китайский экспорт в Россию был на уровне $53,68 млрд, то по итогам 2015 г. оборот сократился на $20 млрд - и составил $68,065 млрд. Далее ситуация начала постепенно меняться. По итогам уже 2016 г. товарооборот между странами подрос до $69,525 млрд., при этом китайский экспорт в Россию был на уровне $37,297 млрд, а импорт из России упал на 3,1%, до $32,228 млрд. Минувший 2017 г. продемонстрировал значительный рост.

По-видимому, РФ, убедившись в том, что своими силами не решить шквал имеющихся проблем, и что европейские возможности остаются недоступными, решила все же больше импортировать из Китая. Общий объем двусторонней торговли по итогам прошлого года составил уже $84 млрд. Китайский экспорт в Россию вырос до $42,9 млрд, а импорт из России увеличился до $41,2 млрд. (Для сравнения: товарооборот РФ со всеми странами ЕС, который включает 28 стран, по итогам 2017 г. составил где-то около $300 млрд)

Трудности в российской промышленности касаются не только гражданского, но и военного сегментов производства. Здесь, если раньше торговля между странами носила больше односторонний характер - "вы нам деньги, мы вам стулья", то последнее время ситуация изменилась.

С одной стороны, Россия продолжает продавать вооружение в Китай, о чем свидетельствуют самые свежие контракты на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) ПВО С-400, многофункциональных истребителей Су-35 и противокорабельных ракетных систем. С другой - теперь она импортирует все больше комплектующих для военной техники из Поднебесной.

Военно-техническое сотрудничество России с КНР несколько раз с начала века оказывалось на грани разрыва ввиду нелицензионного копирования промышленностью последней российских образцов и "заимствования" технологий. Но в 2014 г. партнерство в этой чувствительной сфере вдруг стало считаться менее рисковым. Теперь официально объявляется, что риски сотрудничества с Китаем, о которых много лет твердили с экранов ТВ различные эксперты, гораздо меньше, чем было принято считать раньше, а опасения относительно "засилья китайцев к востоку от Урала" слишком преувеличены. При этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу стал не только позитивно оценивать военно-техническое сотрудничество с Китаем, но называть КНР "стратегическим партнером России"...

В итоге Пекин стал серьезным поставщиком некоторого числа наименований продукции, которая в дальнейшем стала использоваться оборонными предприятиями России. Конечно, справедливости ради стоит отметить, что масштаб закупки китайских военных технологий для нужд Вооруженных сил РФ пока невелик. Но, тем не менее, ввиду упомянутого выше состояния российской промышленности есть основания ожидать его роста.

До кризиса Пекин поставлял в Россию оптическое стекло, которое после вторичной обработки устанавливалось в различные оптические приборы, применяемые российской армией. Сегодня же за счет китайской промышленности возмещается нехватка крепежных деталей (грубо говоря, болтов с гайками), помп, радиодеталей, микропроцессорной техники, а также двигателей. Конечно, по объемам это не идет в сравнение с поставками крупных уже готовых изделий, о которых принято в большей степени заявлять публично. Однако без этих комплектующих не будет летать, ходить и ездить уже готовая продукция. Причем это уже отразилось на ряде тем для ВМФ РФ.

Так, из-за приостановки поставок немецких двигателей MTU 16V4000M90 для малых ракетных кораблей проекта 21631 (шифр "Буян-М") для ВМФ РФ ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" был вынужден закупить восемь китайских дизельных двигателей CHD622V20 у предприятия Henan Diesel Engine Industry Co.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" при постройке противодиверсионных катеров проекта 21980 (шифр "Грачонок") также вместо немецких использовал дизельные двигателя китайского производства HND TBD620V12 от той же компании Henan Diesel Engine Industry Co.

Правда, с таким импортозамещением РФ уже пришлось пожалеть. Как написало 27 марта 2017 г. петербургское издание "Фонтанка" в материале "За развалившиеся двигатели военного катера производителя оштрафовали на 750 тыс.", два китайских двигателя для противодиверсионного катера проекта 21980 сломались в ходе первого же их испытания. Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга уже успело оштрафовать субподрядчика и заявить, что это первый штраф в истории структуры за поставку некачественной продукции в рамках гособоронзаказа. То ли еще будет...

По некоторым сведениям, ряд комплектующих для перспективного самолета пятого поколения ПАК ФА Т-50, в частности, ключевого элемента радара - активной фазированной антенной решетки (АФАР) - также закупаются в Китае. Как и некоторые детали для торпед и еще многое другое. Номенклатуру комплектующих выяснить нелегко, ведь в Кремле не принято говорить о проблемах и трудностях - только об успехах и радужных перспективах. А признать некоторую, даже ситуативную, зависимость от Поднебесной Москве как-то не комильфо. Хотя следует отдать должное китайцам, с каждым годом они совершенствуют свои возможности и повышают качество изделий.

По факту выходит, что за многими "успехами" российского импортозамещения стоит Пекин, сумевший разумно подойти к развитию своей промышленности и экономики в целом, в отличие от Белокаменной. Так что России не надо выдавать желаемое за действительное. Импорт продолжается, и российский военно-промышленный комплекс из этой тенденции не выпадает, а как раз наоборот.
 

ПО РУБРИКАМ

17:14 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 16.02.18

17:07 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 16.02.18

16:23 Дол­лар 16 фев­ра­ля про­дол­жа­ет де­ше­веть к кор­зине ва­лют до ми­ни­му­ма с кон­ца 2014 г

16:19 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 16 фев­ра­ля со­ста­вил 26.9909 грн.

13:52 Япон­ский Nikkei за­крыл­ся ро­стом на пе­ре­на­зна­че­нии Ку­ро­ды гла­вой ЦБ Япо­нии

13:26 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 15.02.18

13:23 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 16.02.18

11:26 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 16.02.18

10:43 15 фев­ра­ля НБУ про­дал бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 21 329 млн гри­вен

10:06 На меж­бан­ке 15 фев­ра­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром умень­шил­ся на $0,8 млн до $228,2 млн

09:00 Це­на на зо­ло­то под­ни­ма­ет­ся 16 фев­ра­ля на фоне уде­шев­ле­ния дол­ла­ра и за­кры­тия ря­да бирж Азии

08:25 При­быль При­ватБан­ка в ян­ва­ре со­ста­ви­ла 1 млрд 105 млн грн

07:57 Ир­ланд­ская фон­до­вая бир­жа вклю­чи­ла в ли­стинг но­ты ICBC Standard Bank под грив­не­вые ОВГЗ на 0,5 млрд гри­вен

07:42 Бит­ко­ин тор­гу­ет­ся 16 фев­ра­ля вы­ше $10 тыс

07:24 Dow Jones впер­вые за две не­де­ли за­крыл­ся вы­ше от­мет­ки в 25000 пунк­тов

• дальше…

17:23 За не­де­лю опто­вые пар­тии ав­то­га­за по­де­ше­ве­ли на 360 грн

16:46 Ин­фля­ци­он­ные ожи­да­ния укра­ин­цев в ян­ва­ре улуч­ши­лись, по­треб­на­стро­е­ния оста­ва­лись ста­биль­ны­ми

15:16 Укра­ин­ские пред­при­я­тия в ян­ва­ре им­пор­ти­ро­ва­ли газ по сред­ней цене $272,93 тыс./куб. м – МЭРТ

13:54 Це­ны на нефть за­вер­ша­ют не­де­лю ро­стом, Brent по­до­ро­жа­ла до $64,54 за бар­рель

13:01 Сто­и­мость арен­ды гос­сель­хоз­зе­мель за 2017г воз­рос­ла на 24% - Гос­гео­ка­дастр Укра­и­ны

12:47 Ав­то­газ в роз­нич­ных се­тях по­де­ше­вел 16 фев­ра­ля на 1-40 коп

12:33 Се­ти АЗС 16 фев­ра­ля мас­со­во сни­жа­ют це­ны на топ­ли­во

10:28 Зер­но&Мас­ло. По­че­му аг­ра­ри­ям на­до го­то­вить­ся к бит­ве за бу­ду­щее

09:00 Це­на на зо­ло­то под­ни­ма­ет­ся 16 фев­ра­ля на фоне уде­шев­ле­ния дол­ла­ра и за­кры­тия ря­да бирж Азии

15.02 В се­ти При­ват бен­зи­ны и ДТ по­де­ше­ве­ли на 50 коп

• дальше…

14:05 Как США по­ме­ша­ют Рос­сии до­го­во­рить­ся с ОПЕК

11:38 SEC за­бло­ки­ро­ва­ла про­да­жу Чи­каг­ской фон­до­вой бир­жи ки­тай­цам

09:54 На бол­тах из Под­не­бес­ной. Рос­сий­ский ВПК с ки­тай­ской на­чин­кой

09:11 США вслед за Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей об­ви­ни­ли Рос­сию в со­зда­нии ви­ру­са NotPetya

08:24 Reuters узнал о ги­бе­ли и ра­не­ни­ях 300 рос­сий­ских на­ем­ни­ков в Си­рии

15.02 Мир на гра­ни кон­флик­та: до­клад Мюн­хен­ской кон­фе­рен­ции о со­сто­я­нии меж­ду­на­род­ной без­опас­но­сти

15.02 Как Ки­тай стал гло­баль­ным иг­ро­ком на рын­ке ору­жия и по­че­му это тре­во­жит За­пад

15.02 Га­з­пром оспа­ри­ва­ет це­ну га­за для Гер­ма­нии

15.02 Рос­сий­ский уче­ный пред­рек об­вал Крым­ско­го мо­ста

15.02 Рос­сия пре­кра­тит до­бы­чу га­за на за­хва­чен­ном шель­фе в Чер­ном мо­ре из-за су­да с Укра­и­ной - СМИ

15.02 Лон­дон офи­ци­аль­но об­ви­нил Моск­ву в ата­ке ви­ру­са-вы­мо­га­те­ля NotPetya

14.02 Стра­те­гия со­про­тив­ле­ния Рос­сии: ка­кие ре­фор­мы ждут НАТО

14.02 Бри­тан­ские гра­ни­цы не го­то­вы к Brexit

14.02 В про­ек­те бюд­же­та США за­ло­жи­ли 200 млн дол­ла­ров на без­опас­ность и обо­ро­ну Укра­и­ны

14.02 По­че­му Рос­сия со­хра­ня­ет ней­тра­ли­тет в кон­флик­те Из­ра­и­ля и Ира­на

• дальше…

16:28 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16:22 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

31.01 Чем вла­де­ют в Укра­ине оли­гар­хи из Кремлев­ско­го до­кла­да США

31.01 Зем­ли за пре­де­ла­ми на­се­лен­ных пунк­тов пе­ре­да­ют в соб­ствен­ность тер­ри­то­ри­аль­ных об­щин

30.01 Ры­нок но­востро­ек Ки­е­ва: глав­ные ито­ги 2017 го­да

25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

• дальше…

13:58 Са­а­ка­шви­ли на ко­рот­ком по­вод­ке у Ти­мо­шен­ко. Ко­гда ожи­дать про­ры­ва № 2 в Укра­и­ну

13:49 Вой­на за ЯБП: Что за блин­даж уни­что­жи­ли на Яси­но­ват­ской раз­вяз­ке

09:11 США вслед за Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей об­ви­ни­ли Рос­сию в со­зда­нии ви­ру­са NotPetya

15.02 Мо­би­ли­за­ция Гри­цен­ко: С кем пла­ни­ру­ют тор­го­вать­ся мел­кочле­ны

15.02 Зря пря­тал­ся. Укра­ине ну­жен Тру­ха­нов

15.02 Суд от­пу­стил мэ­ра Одес­сы Тру­ха­но­ва на по­ру­ки де­пу­та­та от БПП Го­лу­бо­ва

15.02 Ми­ро­слав Про­дан: По­дат­ко­ва му­си­ла пе­ревіри­ти Да­ни­лю­ка, і це бу­ло зроб­ле­но

15.02 Обостре­ние в АТО: Что про­изо­шло на Свет­ло­дар­ской ду­ге

14.02 США пе­ре­да­ли Во­ору­жен­ным си­лам Укра­и­ны 2,5 тыс. при­бо­ров ноч­но­го ви­де­ния

14.02 Во­прос член­ства Укра­и­ны в НАТО бу­дет рас­смот­рен по­сле про­ве­де­ния Ки­е­вом обо­рон­ной ре­фор­мы - Стол­тен­берг

14.02 НАБУ со­об­щи­ло о по­до­зре­нии и за­дер­жа­ло мэ­ра Одес­сы Тру­ха­но­ва в аэро­пор­ту "Борисполь"

14.02 По­че­му Крым­ское сно­ва в эпи­цен­тре ог­ня

14.02 В про­ек­те бюд­же­та США за­ло­жи­ли 200 млн дол­ла­ров на без­опас­ность и обо­ро­ну Укра­и­ны

14.02 Бунт кон­тра­бан­ди­стов под ви­дом про­те­стов чел­но­ков

13.02 Кон­фликт на во­сто­ке Укра­и­ны в 2018 го­ду оста­нет­ся не­раз­ре­шен­ным, счи­та­ет раз­вед­ка США

• дальше…

16:22 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

11:43 Спа­ме­ры изоб­ре­ли без­мак­рос­ную ата­ку с ис­поль­зо­ва­ни­ем Word

08:45 Про­цес­сор Snapdragon 855 бу­дет про­из­во­дить­ся по 7-нм тех­но­ло­гии

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

15.02 Ком­па­ния Citroen офи­ци­аль­но пред­ста­ви­ла фур­гон Berlingo но­во­го по­ко­ле­ния

15.02 SpaceX по­стро­и­ла ко­рабль-па­ук для лов­ли об­те­ка­те­лей по­лез­ной на­груз­ки ра­кет Falcon, а так­же го­то­вит ещё од­ну пла­ву­чую плат­фор­му

15.02 Amazon уве­ли­чи­ла ка­пи­та­ли­за­цию до бо­лее чем $700 млрд и впер­вые обо­шла Microsoft

14.02 Япон­ский элек­тро­ги­пер­кар на­брал сот­ню за 1,9 се­кун­ды

14.02 Са­мые глу­пые ав­то­мо­биль­ные за­пре­ты

14.02 Смарт­фо­ны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro пред­став­ле­ны офи­ци­аль­но

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

13.02 Экс­пер­ты опре­де­ли­ли са­мую по­пуляр­ную крип­то­ва­лю­ту в дарк­не­те

13.02 Май­ба­ху из­ме­ни­ли ли­цо и до­ба­вил двух­цвет­ный ку­зов

12.02 Skoda Octavia по­лу­чит циф­ро­вую при­бор­ку

12.02 LG раз­мыш­ля­ет над склад­ным смарт­фо­ном с тре­мя дис­пле­я­ми

• дальше…

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно