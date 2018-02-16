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Reuters узнал о гибели и ранениях 300 российских наемников в Сирии
08:24 16.02.2018 |
Около 100 военных, нанятых «связанной с Кремлем российской частной военной компанией» - «ЧВК Вагнера», были убиты 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Еще примерно 200 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников среди военных врачей. Источник агентства, знакомый с несколькими российскими наемниками, рассказал, что число жертв превышает 80 человек.
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Красноречив вывод Рамзаном Кадыровым из Сирии своего батальона. Видимо, в Грозном сочли, что лишние гробы им не нужны, а верные воины вскоре пригодятся и для внутренних российских задач.
Накануне МИД России признал, что в Сирии могли быть убиты 5 человек, предположительно российских граждан, которые не связаны с вооруженными силами России.
Раненные в Сирии были направлены в четыре российских военных госпиталя, рассказали пять собеседников агентства. Один из военных реаниматологов, работающих с ранеными в Дейр-эз-Зоре, рассказал, что по состоянию на вечер 10 февраля в российских больницах находились более 50 таких пациентов, у 30% из них - серьезные ранения. Как минимум три рейса с ранеными, по его информации, прибыли из Сирии в Москву между 9 и 12 февраля. Каждый медицинский борт оборудован 2-3 палатами интенсивной терапии и также местами для перевозки нескольких десятков раненых, находящихся в менее тяжелом состоянии.
Лидер казацкой организации, связанной с частными российскими военными, Евгений Шабаев рассказал о своем посещении Центрального военного госпиталя Минобороны в Химких. «Если вы представляете себе военные действия и военные травмы, вы можете вообразить, что творится внутри. Там постоянные крики», - сказал он после посещения палаты, где находились 8 раненых в Сирии. В госпитале есть еще несколько таких палат. Со слов раненых Шабаев рассказал, что в бою в Дейр-эз-Зоре участвовали два отряда частных российских специалистов - в общей сложности 550 человек. Лишь 200 из них остались в живых и избежали ранения.
Также раненые в Сирии военные, по информации агентства, размещены в 3 Центральнм военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Красногорске, Подмосковном филиале Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко и Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в Санкт-Петербурге.
Еще один собеседник Reuters, рассказал, что осколки, ранившие многих военных, не определяются на рентгене, что затрудняет лечение. Прогноз для большинства из них, по его словам, не утешителен.
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