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За 2017 год российская экономика выросла на 1,5%. Это ниже самых пессимистичных прогнозов
10:21 09.02.2018 |
За 2017 г. экономика выросла на 1,5%, сообщил Росстат свою первую оценку ВВП. Казалось бы, отрадный факт и свидетельство восстановления после сокращения в 2016 г. на 0,2%, пишет главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Но и аналитики, и правительство ждали более серьезного роста. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, - рост до 1,7%, ЦБ - на 1,7-2,2%, а Минэкономразвития - на 2,1%, хотя к концу года министерство и скорректировало оценку до 1,4-1,8%. Ни один из этих прогнозов ВВП не догнал.
Подвело экономику в 2017 г. второе полугодие: после роста на 2,5% во II квартале она последовательно замедлялась. Замедлился ВВП и в IV квартале (оценку за этот период Росстат еще не опубликовал), уверены опрошенные «Ведомостями» экономисты, хотя и расходятся в оценках, до какого уровня, от 0,6 до 1,4%. Экономика последовательно замедлялась два квартала подряд: с очисткой от сезонного и календарного факторов - на 0,1 и 0,2% в III и IV кварталах соответственно, оценивает главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.
Спад начал формироваться еще в июле, считает Клепач, а с сентября ВВП со снятой сезонностью непрерывно сокращался - с августа по декабрь на 0,8%. Упали выпуск обрабатывающей промышленности, строительство, сократились обороты оптовой и розничной торговли и чистые налоги, перечисляет он. Ключевыми же факторами замедления во втором полугодии были нефтегазовый сектор (при росте стоимости нефти) и обрабатывающая промышленность, которая к концу года и вовсе ушла в минус из-за сокращения гособоронзаказа, перечисляет главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Единственной хорошей новостью для правительства РФ стали рост розницы и потребления, которые поддержали экономику, продолжает Тихомиров. Кроме роста частного потребления экономику также поддержало восстановление производственных запасов предприятий и ускорение роста инвестиций, добавляет Полевой. Правда, в IV квартале и потребление, и инвестиции могли замедлить рост, оговаривается он. Инвестиции упали в декабре, а в целом за квартал выросли, возражает Клепач. А потребительский спрос мог сократиться - к III кварталу снизились оборот розницы и покупки платных услуг, указывает он. Правда, уже в начале года рост потребления может возобновиться - реальные зарплаты росли, наметился рост реальных доходов, активизируется потребительское кредитование, добавляет Клепач.
Потребительский спрос будет расти вместе с инвестициями и экспортом, поддерживает Полевой. Это обеспечит ускорение экономики до 2% в 2018 г., оценивает он. Динамика останется слабой, спорит Тихомиров, экономика вряд ли уйдет в рецессию, но и не ускорится. Прогноз ЦБ на 2018 г. - рост экономики на 1,5-2%, Минэкономразвития - на 2,1%.
Замедление экономики в конце 2017 г., как и очередное рекордное замедление годовой инфляции до 2,2%, судя по недельным данным на 29 января, может заставить ЦБ снизить ключевую ставку на следующей неделе сразу на 50 б. п., допускает Полевой, особенно учитывая угрозу новых санкций со стороны США и устойчивость рубля. ЦБ может ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. На ближайшем же заседании ЦБ может как сохранить ставку, так и опустить ее, сказала она. Учитывая, что ЦБ удивил всех аналитиков неожиданно резким снижением ставки в декабре, все возможно, отмечает Полевой.
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