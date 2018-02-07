У олигархов из кремлевского списка начались проблемы с банками - СМИ

Российские бизнесмены сталкиваются с дополнительными проверками после публикации в США списка олигархов, признанных союзниками президента Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg.

Один из фигурирующих в списке российских предпринимателей сказал на условиях анонимности, что опасается краха сделки с иностранными партнерами, закрытия которой он ожидал в ближайшие несколько месяцев.

По словам другого бизнесмена, его репутация серьезно пострадала из-за публикации на прошлой неделе перечня 210 миллиардеров и высокопоставленных чиновников России, подготовленного Министерством финансов США по распоряжению Конгресса.

Вашингтонская Financial Integrity Network, которая консультирует банки и другие организации по вопросам финансовой безопасности, рекомендовала клиентам тщательно проверять сделки с участием кого-либо из упоминаемых в списке лиц.

Компания предложила считать их "политически значимыми" персонами, которые, по определению регуляторов, ассоциируются с повышенными рисками вовлеченности во взяточничество или коррупцию в связи с занимаемым ими положением и оказываемым влиянием.

Как известно, Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более 1 млрд долларов.

Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа наложит финансовые санкции на десятки состоятельных россиян из "кремлевского доклада".