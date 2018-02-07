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У олигархов из кремлевского списка начались проблемы с банками - СМИ
17:28 06.02.2018 |
Российские бизнесмены сталкиваются с дополнительными проверками после публикации в США списка олигархов, признанных союзниками президента Владимира Путина.
Об этом пишет Bloomberg.
Один из фигурирующих в списке российских предпринимателей сказал на условиях анонимности, что опасается краха сделки с иностранными партнерами, закрытия которой он ожидал в ближайшие несколько месяцев.
По словам другого бизнесмена, его репутация серьезно пострадала из-за публикации на прошлой неделе перечня 210 миллиардеров и высокопоставленных чиновников России, подготовленного Министерством финансов США по распоряжению Конгресса.
Вашингтонская Financial Integrity Network, которая консультирует банки и другие организации по вопросам финансовой безопасности, рекомендовала клиентам тщательно проверять сделки с участием кого-либо из упоминаемых в списке лиц.
Компания предложила считать их "политически значимыми" персонами, которые, по определению регуляторов, ассоциируются с повышенными рисками вовлеченности во взяточничество или коррупцию в связи с занимаемым ими положением и оказываемым влиянием.
Как известно, Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина
В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более 1 млрд долларов.
Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа наложит финансовые санкции на десятки состоятельных россиян из "кремлевского доклада".
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